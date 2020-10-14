Hürriyet yazarı Bayer: Antalya'da sandalye hesabı yapıldığı iddiaları var, herkes aklını başına almalı

Hürriyet gazetesi yazarı Hürriyet gazetesi yazarı "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in COVID-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Ancak durumunun çok kritik olduğu belirtiliyor. Bu arada çok şey söyleniyor. Ne yazık ki ağzını tutan yok, saygı gösteren de kalmamış..." düşüncesini dile getirdi.

Bayer, "Siyaseten etik olmayan iddiaları utanarak dinliyoruz. Sandalye hesabı yapılmasına pes demek gerekiyor. Meclis’te üyeleri bulunan bütün partililer, saygılı ilişkiler içinde olmalı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçenlerde Böcek’i ziyaret etti. Acaba onlara bir şey söyledi mi? Pazarlığa kalkışanlara 'Senin dilini keserim' dedi mi? Diğer partilerin de aynı tavır içinde olmaları gerekmiyor mu? Bu arada biz Böcek’e acil şifalar dilerken, Antalya büyükşehirin bir fotoğrafını çekmek istiyoruz: CHP 37, AKP 34, İYİ Parti 15, MHP 15, DSP 4, SP 1. Herkes aklını başına almalı. Siyasete saygılı olmalı." görüşünü savundu.

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