Hürriyet yazarı Bayer: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in oğlunun, "Biz AKP’ye geçeceğiz, Mevlüt amcam yakın dostumuz" demesi söylentileri güçlendiriyor

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kamuoyuna yaptığı açıklamada öyle ifadeler kullanmış ki kimse bir netlik bulamadı. Böcek CHP’de görevine devam edecek mi, AKP’ye mi geçecek? Her şey olabilir diye düşünülebilir." görüşünü savundu.

Bayeri "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile sıcak ilişkileri var. Nitekim oğlunun bir internet sitesinde yer alan 'Biz AKP’ye geçeceğiz, Mevlüt amcam yakın dostumuz' demesi bu konudaki ‘söylentileri’ güçlendiriyor." düşüncesini dile getirdi.

Bayer yazısında, "Bu cümlesi ile ne demek istiyor? 'Çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Ahlaki ve etik olmayan bir şekilde gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum” demesi, meclis üyelerini kızdırmaz mı? Bazı partili arkadaşlarının 'Böcek’ten her şey beklenir' demesi bir sürpriz beklentisi doğurur mu? Bu kızgınlığı mıdır Böcek’in “CHP çatısı altında hizmet verdiğim 18 yıl boyunca, duyduğunuz güvene ve verdiğiniz sorumluluğa hiç ihanet etmedim. Gücümü Cumhuriyet’ten ve Atatürk’ten aldım” demesinin sebebi? Ama şöyle bir cümlesi de var: 'Dün nasılsam, bugün de öyleyim. Ve yarın da, sizin bildiğiniz o insan olarak kalacağım. Aynı azim ve kararlılıkla, size ve Antalya’mıza hizmete devam edeceğim.' Böcek’in açıklamasında genel sekreterin değiştirilmesi konusunda ayrı düştüğü Kılıçdaroğlu’ndan hiç söz etmemesi, esas dikkat edilecek nokta bizce." ifadesini kullandı.

Bayer yazısında şunları kaydetti:

"Ne derler, en iyi savunma saldırma veya eleştiridir. Bu açıklamada bunu da görüyoruz. Yoksa günah mı çıkartmak istiyor? Bekleyeceğiz.Halk sanatçısı Himmet Canız, Böcek için yazdığı şiirinde “Artık sizi Mevlüt seçer” dedi."