Hürriyet yazarı Bayer: Anladık, çiftçiyi düşünen yok, peki bizi kim kazıklıyor!

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 'buğday' açıklamalarına köşesine yer vererek, "Anladık, çiftçiyi düşünen yok, peki bizi kim kazıklıyor!" düşüncesini dile getirdi.

Bayer yazısında, "CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buğday hasadının tamamlandığı bir dönemde TMO’nun 500 bin ton buğday ve 60 bin ton arpa daha ithal edeceğini ve açılan ihalede yerli çiftçiden esirgenen fiyatın yabancı çiftçiye verilmesinin iktidarın çiftçiyi düşünmediğinin göstergesi olduğunu söyledi. Bu yıl için açıklanan hububat taban fiyatına göre TMO’nun ekmeklik buğdaya 1650, makarnalık buğdaya 1800 lira fiyat verdiğini anımsatan Gürer, 'Aynı TMO ithal makarnalık buğdaya 330 dolar verecek. Yani 2 bin 450 TL. Yerli çiftçiye makarnalık buğday için 1850 TL veren TMO ithal buğdaya 2 bin 450 TL ödeyecek. Bu kabul edilebilir bir anlayış değildir' dedi." ifadesini kullandı.

Bayer yazısında şunları kaydetti:

Son 5 yılda buğday ekim alanlarının sürekli azaldığına dikkat çeken Gürer, 2015’te 78.6 milyon dekar alanda yapılan buğday ekiminin, 2019’da 68.5 milyon dekara düştüğünü belirtti. Anladık, çiftçiyi düşünen yok. Peki bizi kim kazıklıyor!

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