Hürriyet yazarı Bayer: Acun Bey bir açıklama yapsın, nasıl kandırılmak istendiğini kamuoyuna açıklasın

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, yapımcı Acun Ilıcalı’nın kanalında çocuklara bilgisayar alabilmek için başlattığı kampanyaya 700 bin lira bağışladığını söyleyen Kerem Gülderen isimli kişiye karşı uyarılarda bulundu.

Bayer, “Sosyal medyada ‘Kerem Gülderen’ isimli bir gencin yaptıklarını gördük. Acun Ilıcalı’nın TV8 ekranlarında çocuklara bilgisayar alabilmek için yaptığı bağış programına 700 bin lira bağışlayan ‘Gülderen Holding’in patronu imiş... Netten araştırıldığında ne holding var ve ne kurumsal bir kimlik.” değerlendirmesini yaptı.

Bayer yazısında, “Bağışı lafta mı özde mi yaptı, ciddi şekilde takip etmek gerekiyor. Holding hakkında herhangi bir bilgi yok. Ticaret Sicil Gazetesi’nde de herhangi bir kayıt gözükmüyor. Bazı kullanıcılar kendisinin ‘mafyatik’ ilişkileri hakkında birçok şeyler yazıyor. Kendisine ‘Sülün Osman’ diyenler de var. Lütfen herkes dikkatli olsun. Acun Bey de bir açıklama yapsın, nasıl kandırılmak istendiğini açıklasın kamuoyuna.” ifadesini kullandı.