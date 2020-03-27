Hürriyet yazarı Bayer: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara getirdiği sokağa çıkma yasağının yanlış bir karar olduğu değerlendirmesini yaptı. Bayer, "Bu yasakla yaşlılara ‘suçlu damgası vurulmuş’ gibi oldu" düşüncesini dile getirdi.

Bayer, "65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı Türkiye dışında hiçbir ülkede yok. Ya tüm vatandaşlara yasaklanır ya da hiç kimseye. Bu yasakla yaşlılara ‘suçlu damgası vurulmuş’ gibi oldu. Bunun çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Yalnız yaşayan 65 yaş üstü çok insan zor durumda. İhtiyaçlarının karşılanması için birilerine muhtaç oldular." ifadesini kullandı.

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