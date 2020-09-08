Hürriyet yazarı Bayer: 6 senedir bir ‘su kanunu’ hazırlıyoruz, hâlâ sonuç yok

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Hava sıcaklığı arttıkça artıyor. Bu sene 50 dereceyi de gördük. Uzmanlar “Daha da artacak” diyor. Böyle giderse daha önce yapılan planlar, hesaplar altüst olacak.6 senedir bir ‘su kanunu’ hazırlıyoruz. Hâlâ sonuç yok. Meriç Ergene’de temiz suyu ne zaman göreceğiz, belli mi?" düşüncesini dile getirdi.

Bayer, "Bu gidişten en çok su ve toprak etkileniyor. Su azalıyor. Toprak çatlıyor. Kentli, köylü, çiftçi sanayici, herkes endişeli. Bu kuraklığa hatta daha da şiddetlilerine hazır mıyız? Su yönetimi çalışıyor, suları bir yerde topluyor ama bu sefer de yörenin çiftçisi 'Suyumuz kalmadı, hayvanlarımızı sulamak için tankerle su taşıyan köyler var' diyor. Yeraltındaki su seviyeleri düştükçe düşüyor. Su kullananlar arasında paylaşım gerilimi artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayer, "6 senedir bir ‘su kanunu’ hazırlıyoruz. Hâlâ sonuç yok. Meriç Ergene’de temiz suyu ne zaman göreceğiz, belli mi? Sulara bırakılan kimyasallar önce balıkları zehirliyor, ne yapıyoruz? İstanbul’da baraj seviyeleri hızla düşüyor. Melen Barajı ne zaman bitecek? Gelecek yıl da kurak olursa durum vahim. Devlet kirlilik, kuraklık eylem planlarını hazırlamış ama uygulamadaki karnemiz zayıf. Bu arada bizim toplum olarak da yapacaklarımız var. Önce bu gidişatın farkında olmalıyız, sonra da su ve toprağı kirletmekten uzak durmalıyız. Yoksa haberler iyi değil. Herkesin taşın altına elini değil, tüm bedenini koyma zamanı. Siyasilerden sanayiciye kadar herkes üstüne düşeni yapmalı artık." ifadesini kullandı.

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