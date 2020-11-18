Hürriyet yazarı Bayer: 20 milyon nüfuslu bir bölgenin 3 aylık suyu kalması vahim bir durum, ‘Kanal İstanbul’dan ‘yaşam’ bakımından çok daha önemli

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Bakan Bekir Pakdemirli demiş ki: 'Hiç yağış olmaması durumunda bile İstanbul’un yaklaşık 3 ay, Ankara’nın da 5 aylık suyu var. İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı ortalaması yüzde 27, Ankara’nın ise yüzde 13...' 20 milyon nüfuslu bir bölgenin (Trakya) 3 aylık suyu kalması vahim bir durumdur. ‘Kanal İstanbul’dan ‘yaşam’ bakımından çok daha önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayer, "Araplara rezidans satılacaksa onun su ihtiyacı Trakya-Melen suları ile karşılanamaz. Ancak Karadeniz’den tuzlu su ile mümkün olabilir. Araplar da tuzlu suyu sevmez!" görüşünü savundu.

Bayer, "Bize göre bu veriler çok düşüktür. Son yıllarda böyle düşük bir oran görmediğimizi söylemek isteriz. Kuraklık tehlikesinin hangi boyutlarda olduğu fark edilmemektedir. Aslında ciddi tasarrufların yapılması gerekmektedir, yani alarm verilmelidir. Çünkü bir ay önce yağmur yağdı, tarlalar ekilebildi. Bu yağışın yeterli olduğu sanılıyor. Hayır, öyle değil... Trakya’da toprağın 10 santim altı kupkurak, göl ve dereler de aynı şekilde." yorumunu yaptı.

Bayer, "Istranca’nın sularından beslenen göletler çamur deryası içinde; İstanbul’a, Terkos’a su aktarılamıyor.‘Büyüğünden’ ‘beldesine’ kadar belediyelerimiz suyun ucuzlatılmasını hizmet olduğunu düşünüyorlar.Su ucuzlatılmaz.Tarlaya imar verilmez.İmar affı çıkarılmaz.Belediyelerin ulaşım ücretlerini düşürmesi ile su fiyatlarının indirilmesi aynı şey değildir." ifadesini kullandı.

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