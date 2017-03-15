Hürriyet yazarı: Bakanlar Hollanda'ya giderken Başbakan'ı dinlemediler mi?

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın "14’ünden önce Hollanda’da bir etkinlik yapılması çok mümkün gözükmüyor" ifadesini hatırlatarak "Bakanlar, Başbakan’ı dinlemediler mi? Başbakan’dan izin almadılar mı? Başbakan izin verdiyse, 6 Mart’taki fikrini neden değiştirdi? Başbakan izin vermediyse, bakanlar izni kimden aldı?" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "uçuş izni" vermeyen Hollanda hükümeti, Rotterdam'daki konsolosluk binasına gitmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı da sınır dışı etmişti.

6 Mart 2017 tarihinde ATV canlı yayınında konuşan Binali Yıldırım şunları söylemişti:

"Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde de benzer problemler var. Hollanda’da bu ayın 14’ünde seçimler var, biraz ona yönelik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mevcut iktidar partisiyle o aşırı Wilders’in partisi arasında çok az fark var, onun için 14’ünden önce Hollanda’da bir etkinlik yapılması çok mümkün gözükmüyor ama 14’ünden sonra zannetmiyorum ki Hollanda böyle bir kısıtlama üzerinde dursun"

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "Cumhurbaşkanı da tam bilmiyor" başlığıyla yayımlanan (15 Mart 2017) yazısı şöyle:

Sonrasını biliyoruz. Dışişleri Bakanı, Hollanda’ya gitmek istedi, uçağına izin vermediler.



Onun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, karayoluyla Almanya’dan Hollanda’ya giderek bir toplantı düzenlemek istedi.



Ve kıyamet de koptu. Hollanda, bir demokraside kabul edilemeyecek şekilde bakanı sınır dışı etti, konsolosumuzu gözaltında tuttu, bunu protesto etmek isteyen Türklere, orantısız ve vahşi bir şiddet uyguladı.



Hollanda’nın bu tutumu üzerine Türkiye hukuki yollara başvuruyor ki bu en doğal hakkı.



Ancak anlamakta hâlâ zorluk çektiğimiz şey, Başbakan’ın “14 Mart’tan sonra Hollanda böyle bir izin verebilir” düşüncesine rağmen, neden bu zorlamanın yapıldığı?



Bakanlar, Başbakan’ı dinlemediler mi? Başbakan’dan izin almadılar mı? Başbakan izin verdiyse, 6 Mart’taki fikrini neden değiştirdi? Başbakan izin vermediyse, bakanlar izni kimden aldı?