Hürriyet yazarı Babacan: Türkiye Barolar Birliği’nin yeni yönetimi, kadın avukatların sesini duymazsa, bu yolda yürürken, çok güçlü bir partnerini kaybetmiş olacak

Hürriyet yazarı Nuray Babacan, "Şekli eşitlik değil, gerçek eşitlik” sloganıyla yola çıkan kadın avukatların, Ankara’da bugün başlayacak Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu öncesinde cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığa son verilmesinin sağlayacak ilkelerin Barolar Birliği’nce ilan edilmesi için imza kampanyası başlattıklarını ifade etti.

“Birçok talep arasında en dikkat çekeni, savunma hakkıyla ilgili” diyen Babacan, bu talebi şöyle aktardı:

Din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, fikir, yaş, felsefi düşünce, etnik, sosyal ve coğrafi köken, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle kadınlara, çocuklara, LGBT’lilere ve azınlıklara yönelik nefret söylemleri içeren beyan ve savunmaların savunma dokunulmazlığı dışında olduğu ve kabul edilemeyeceği açıkça ifade edilerek bu ilkenin; Avukat Meslek Etik, İlke ve Kurallarında açıkça yer alması sağlanmalıdır.”

“Bu, tüm temel sorunların çözümü için bir talep. Ayrıca kadın avukatlar, mesleklerini yürütürken karşılaştıkları cinsiyetçi anlayışa da son verilmesini istiyorlar” diyen Babacan, “Doğal olarak çatı örgütlerinden de ‘toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılık ile mücadele edileceğini’ taahhüt etmesini talep ediyorlar. Türkiye Barolar Birliği’nin yeni yönetimi, mesleğin ana dinamiğini oluşturan kadın avukatların sesini duymazsa, bu yolda yürürken, çok güçlü bir partnerini kaybetmiş olacak” görüşünü belirtti.

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