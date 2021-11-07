Hürriyet yazarı Babacan: Birkaç ay önce neredeyse her gün konuşulan yeni anayasa çalışmaları unutuldu sanki

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, “Siyasi gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Birkaç ay önce neredeyse her gün konuşulan yeni Anayasa çalışmaları unutuldu sanki. Sorduk, “İnce işçilik yapılıyor” yanıtı aldık.” bilgisini aktardı.

Babacan yazısında, "Seri toplantılarda önerilerle değiştirilen bölümler üzerinde ince işçilik yapılıyor. Kırmızı kalemle işaretlenmiş birçok madde yeniden kaleme alınıyor. Sessizlik ondan kaynaklanıyor. Yeni anayasaya, yeni maddeler monte ediliyor" ifadesini kullandı.