Hürriyet yazarı Babacan: AK Parti heyeti, doğruyu savunmanın ve anlatmanın ne kadar zor olduğunu gördü

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, AKP heyetinin Avrupa ülkeleri ve ABD'yi kapsayan seyahatini köşesine taşıdı.

Babacan yazısında, "AK Parti heyeti geçen ay, Avrupa ülkeleri ve ABD’yi kapsayan bir seyahate çıktı. Türkiye’de bu kadar öncelikli konu varken, genel merkez heyetinin ziyaretini gereksiz bulanlar oldu ama konumuz bu değil. Heyet, bu ziyaretlerde yurtdışında yaşayan Türklerin temsilcileri ve Türk işinsanlarıyla görüşmeler yaptı. Onca sorun arasında anlatmakta zorlandıkları konu neydi derseniz, çok ilginç. AB ülkelerinde yaşayan Türklerin öncelikli derdi, Türkiye’nin bir süre önce taraf olduğu bir anlaşma." ifadesini kullandı.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle ki; bu anlaşma Türkiye ile AB ülkeleri arasında her türlü banka ve gayrimenkul bilgilerinin karşılıklı olarak paylaşılması anlamına geliyor. Vatandaşların gerekli düzeltmeleri yapması için bu anlaşmanın yürürlüğü üç kez ertelendi. Tabii, bulundukları AB ülkesinden hakkı olmadığı halde sosyal yardım alan, sosyal konutlarda yaşayan, işsizlik parası alan bir grubun, Türkiye’de mal varlıkları ve banka hesapları olduğunun anlaşılması üzerine sorun yaşandı, geriye doğru ceza çıkarıldı.

Yani yapılan yanlıştı, yanlış düzeltildi ama vatandaşlar memnun olmadı. AK Parti heyetinin sıkıntısı burada başladı. Heyet, bunun zorunlu ve yasal olduğunu, aksi durumun hile anlamına geleceğini, doğru adımların atılması için yeterince süre tanındığını anlatmaya çalıştıysa da nafile.Doğruyu savunmanın ve anlatmanın ne kadar zor olduğunu gördüler."