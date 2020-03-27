Hürriyet yazarı: Allah’ım Çağla Şıkel’e farkındalık ver ki "Korona'ya teşekkür ederim" paylaşımları yapmasın

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, manken Çağla Şıkel'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili paylaşımlarını eleştirdi.

Özbey bugünkü yazısında, "Allah’ım Çağla Şıkel’e farkındalık ver ki 'Koronaya teşekkür ederim, farkındalığımı artırdı, iç dünyamı güzelleştirdi' gibi paylaşımlar yapmasın.

Farkındalık ver ki... virüse teşekkür etmek yerine hastanedeki yakınlarından haber bekleyenler için dua etsin. Herkesin tuzunun kuru olmadığını, insanların iş/aş kaygısına düştüğünü bir güzel anlasın. Bu tür kriz ortamlarında zırvalıklara tahammül eşiğinin düştüğünün iyice farkına varsın." ifadesini kullandı.

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