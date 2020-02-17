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Hürriyet yazarı: Aleyna Tilki’den umudumu kestim

"Neresinden tutsan elinde kalıyor"

17 Şubat 2020 07:32

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, “Klibimde ayı rolünü oynamak isteyen çok insan oldu. Çok talep geldi.” diyen şarkıcı Aleyna Tilki’den umudunu kestiğini yazdı.

Baştürk, “Billie Eilish kendi dünyasını anlattığı şarkılarla 18 yaşında müzik dünyasında devrim yapadursun, bizim bu topraklarda payımıza düşen Aleyna Tilki en son ne yapmış dersiniz? 'Son klibimde ayı rolünü kim oynamak ister?' diye sormuş takipçilerine. Sonra da açıklama yapmış, 'Klibimde ayı rolünü oynamak isteyen çok insan oldu. Çok talep geldi.' Güler misin yoksa sinirden ağlar mısın? Neresinden tutsan elinde kalıyor. Takipçi ayı rolünde olmaya pek bir meraklı. Aleyna Tilki de böyle tuhaf şeylerle gündem olmaya... İlk başta umutluydum kendisinden ama artık umudu kestim. Keşke bize neler yaşadığını anlatan şarkılar yapsa, yapabilse." düşüncesini dile getirdi. 

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