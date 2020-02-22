Hürriyet yazarı: AK Parti, FETÖ’yü kucağında buldu!

Hürriyet yazarı Fuat Bol, "AK Parti, FETÖ’yü kucağında buldu!" başlığıyla yayımlanan bugünkü köşesinde başlayan 'yeni darbe' tartışmalarına tepki gösterdi.

"AK Parti, devleti adeta bir ahtapot gibi saran bu yapının üzerine iktidar oldu. Ülkeyi derinden ve için için yakan ama üzeri örtük bu ateşe AK Parti iktidarları da kendinden öncekiler gibi odun atmadı mı? Elbette attı ve hem de fazlasıyla attı" diyen Bol, sözlerinin devamında yapılan hataların iyi niyetle gerçekleştirildiğini belirtti ve, "Bu hatayı da itiraf edip özür dileyen yalnızca Sayın Erdoğan var. Diğerleri neden susuyor? Konuşanlar da olayı çarpıtma, sulandırma ve hedef şaşırtma peşinde. Bu saatten sonra asıl yapılması gereken, körü körüne birbirlerini suçlamak değil, bu uğursuz yapıyla içimizi çürütmeye ve ülkemizi parçalamaya çalışan üst aklı ortaya çıkarıp onunla ve onun yerleştirdiği zihniyetle mücadele etmemizdir" diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.