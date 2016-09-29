Hürriyet yazarı: ABD, Gülen'e gidenlere 'öncelikli' vize veriyordu

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, darbe girişimini düzenlemekle suçlanan ve bu sebeple ABD'den iadesi istenen Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki evine ziyarete gidenlere öncelik verildiğini iddia etti. "ABD, Gülen'e gidenlere 'Öncelikli' vize vermiş" ifadeleri kullanan Bayer, bu görüşüne sebep olan hikayeyi anlatırken, "Bir dostumuz vize başvurusunda bulunduğunda ‘sorgu sual’ sırasında 'Efendim, Fetullah Bey’e mi gidiyorsunuz?' diye sorulduğunu anlatmıştı. 'Hayır' deyince de pasaportu Gülencilerin pasaportlarından ayrı bir yere konulmuş. Demek o zaman Pensilvanya’ya hızlı bir ziyaret varmış" dedi.

Yalçın Bayer'in Hürriyet gazetesinin bugünkü (29 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Abdülhamid'den bugüne ne değişmiş bakın!' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

ABD, Gülen'e gidenlere 'Öncelikli' vize vermiş

AKP’li bir grup milletvekilinin Fetullah Gülen’e yaptıkları ‘toplu’ ziyaretin resmi AKP’yi fena halde yakaladı.

Bakalım AKP buna karşılık hangi CHP’lilerin, gazetecilerin ve iş adamlarının resimlerini yayınlayacak.

İlle karşı bir ‘misilleme’ yapacaktır.

Ama önce şunu yazalım. ABD Büyükelçiliği veya İstanbul, İzmir ve Adana konsolosluklarına ‘vize’ başvurularında bulunanlara ‘işlemleri’ kolaylaştırmak için ‘VIP’ muamelesi yapıldığı biliniyor mu?

Biz biliyoruz. Bir dostumuz vize başvurusunda bulunduğunda ‘sorgu sual’ sırasında “Efendim, Fetullah Bey’e mi gidiyorsunuz?” diye sorulduğunu anlatmıştı. “Hayır” deyince de pasaportu Gülencilerin pasaportlarından ayrı bir yere konulmuş. Demek o zaman Pensilvanya’ya hızlı bir ziyaret varmış.

Diyeceğimiz odur ki, FETÖ’ye giden vekiller de böyle bir ‘VIP’ imtiyazından yararlanmışlar mıdır?

Açıkyüreklilikle cevap verecek var mıdır?

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