Hürriyet yazarı: “7. Koğuştaki Mucize” filmine Neymar bile ağladı, ben hâlâ ağlamadım

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, PSG'li futbolcu Neymar, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' filminde ağlamasını bugünkü köşesine taşıdı. Filmi izlemediğini belirten Semercioğlu, "Galiba bir baba-kız hiâyesine hüngür hüngür ağlamak istemiyorum." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | '7. Koğuştaki Mucize' Neymar'ı ağlattı: 'Çocuklar gibi...'

Semercioğlu, Seyreden herkesi hüngür hüngür ağlatan bir baba-kız hikayesi;

Haksız yere hapsedilen Memo ve 7 kışındaki kızı Ova’nın... Şu sıralar farklı dijital platformlarda tavsiye olarak önüme düşüyor film. Belli ki PSG’nin dünyaca ünlü futbolcusu Neymar’ın da önüne düşmüş ve açıp izlemiş “7. Koğuştaki Mucize”yi...

Daha sonra da sosyal medyasından, 'Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım' paylaşımını yaptı. 137 milyon takipçisi var Neymar’ın... Türk yapımlarının dünyada gücünü ve etkisini göstermek açısından çok önemli bir nokta bu" ifadesini kullandı.

Semercioğlu, "Ama Neymar’ın bile ağladığı bu filme ben hâlâ ağlamadım.

Orijinal Kore filminin de finalini biliyorum, bizimkinin de... Galaya da davet edildim, sinemada izlemeye de... Ama bir türlü gönlüm izlemeye el vermiyor bu filmi.. Şimdi televizyonda karşıma gelince de açıp bakamıyorum. Galiba bir baba-kız hikâyesine hüngür hüngür ağlamak istemiyorum." görüşünü savundu.

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