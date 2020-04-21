Hürriyet yazarı: 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıksın

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "Herkesin eve kapandığı hafta sonunda bırakalım 65 yaş üstü 2-3 saat dışarı çıksın. Yürüyüş yapsınlar, bir temiz hava alsınlar... Elbette alınan önlemler öncelikle yaşı ilerlemiş insanların sağlığını korumak için, çünkü en çok onlar hayatlarını kaybediyor virüsten. Ama onları virüsten koruyacağız derken daha hızlı yaşlandırıyor, güçten düşürüyor olabiliriz" düşüncesini dile getirdi.

Semercioğlu, "Yaşlılar haftalardır evde. Bakmayın güneşi gördüğünde kendini meydanlara, banklara atan üç-beş kişiye. Milyonlarca yaşı ilerlemiş insanımız uzun süredir dört duvar arasında yaşıyor. Kendi annemden, etrafımdaki yaşı ilerlemiş insanlardan biliyorum. Evde oturmaktan hasta olacaklar artık. Moralleri bozuldu, torun torba etraflarında değil, yürüyüşe çıkamıyorlar, çıkıp temiz bir hava alamıyorlar. Sürekli kapalı bir evde bağışıklık sistemleri zayıflamaya başladı. En ufak bir mikroba karşı vücutları direnç göstermeyecek artık..." görüşünü savundu.

Semercioğlu, "Unutmayın herkesin evi bahçeli, balkonlu, salon salamanje değil.İki göz odada, dört duvar arasında tek başınıza yaşadığınızı düşünün. Doğru düzgün güneş almayan evler de var.Onların bizim gibi evde sosyal medya meşgaleleri de yok.Bu insanların psikolojilerinin bozulmaması mümkün mü? O yüzden hafta sonu sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstüne 2-3 saatlik özgürlük v erilmeli. Hem cumartesi, hem pazar. Herkesin eve kapandığı hafta sonunda bırakalım 65 yaş üstü 2-3 saat dışarı çıksın. Yürüyüş yapsınlar, bir temiz hava alsınlar... Elbette alınan önlemler öncelikle yaşı ilerlemiş insanların sağlığını korumak için, çünkü en çok onlar hayatlarını kaybediyor virüsten.Ama onları virüsten koruyacağız derken daha hızlı yaşlandırıyor, güçten düşürüyor olabiliriz. Hani moraldi tüm hastalıkların en büyük düşmanı? Bana morali yerinde tek bir yaşlı gösterebilir misiniz?" ifadesini kullandı.

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