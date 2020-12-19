Hürriyet yazarı, 55 yıl yakalanamayan Zodiac katilini örnek verdi, Bursa'daki cinayeti anlattı: Adam uzaktan insanları vurmaktan zevk alıyor

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge bugünkü yazısında Bursa’da meydana gelen kriminal bir olayı değerlendirdi. 55 yıl boyunca yakalanamayan ve toplam 37 kişiyi öldüren Zodiac katilini hatırlatarak, Bursa'da iki kişinin yorgun mermiyle vurulduğu olayı anlattı. Silahı bir kilometre öteden ateşleyen zanlının uzaktan insanları vurmaktan zevk aldığını söylediği zanlıyı yakalayan emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Çekirge, “Yani aslında siz, potansiyel bir seri katili yakaladınız” dedi.

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