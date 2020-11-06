Hürriyet yazarı: 22.00 uygulamasının çok işlevsel olacağını düşünmüyorum, olan sektör çalışanına olacak

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Onur Baştürk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı restoran, pastane ile, berber, nikah/düğün salonu, yüzme salonu, hamam, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetlerin 22.00’de sonlandırılmasının çok işlevsel olmadığını belirtti.

Baştürk yazısında, “Mekanlarda yeniden 22.00 uygulamasına dönüldü. Uygulama konusunda mekancıların canı sıkkın. 'Sektörü düşünen yok' diyorlar. Eleman azaltmaya başlamışlar bile. İki gündür hangi mekana gitsem konuşulan bu. Bir yandan da 22.00 öncesi daha çok dolmaya başladı mekanlar. Hele bu hafta sonu daha çok yığılma olacaktır. Bu kez de -her mekan yapmayacak belki ama- dip dibe daha çok insan alacaklar mekana.Bu açıdan bakıldığında 22.00 uygulamasının çok işlevsel olacağını düşünmüyorum. Olan sektör çalışanına olacak." görüşünü savundu.