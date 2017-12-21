Hürriyet Yaşam Beceri Atölyesi Kağıthane’de açıldı

İSTANBUL,(DHA)- Yatırımlarına tüm hızıyla devam eden Kağıthane Belediyesi yaşam beceri atölyelerine bir yenisini daha ekledi. Hürriyet Yaşam Beceri Atölyesi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Çocukların yeteneklerini keşfedebilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla Hürriyet Mahallesi’nde hizmetine sunulan atölyede 7 - 18 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak eğitim alacak. İçerisinde robot tasarımı, mutfak sınıfı, görsel sanatlar ve Kuran-ı Kerim sınıfı gibi birçok sınıfın yer aldığı atölye hem çocukların verimli bir şekilde zaman geçirebilmesine hem de geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına fırsat sağlıyor.

Kağıthane İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında Hürriyet Yaşam Beceri Atölyesinin açılışı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Protokol konuşmaları ve kesilen kurdelenin ardından Belediye Başkanı Fazlı Kılıç vatandaşlarla beraber yaşam beceri atölyesini gezerek hayırlı olmasını diledi.

7\'İNCİ YAŞAM BECERİ ATÖLYESİ OLDU

Hürriyet Mahallesi ile birlikte 7’inci yaşam beceri atölyesini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,”Çocuklarımıza farklı farklı konularda eğitim vereceğiz. Çocuklarımız okullarda her türlü eğitimi alıyorlar biz de burada onların kabiliyetlerini geliştirecek sınıflar oluşturuyoruz. Halk eğitim merkezi ile birlikte bu alanlarımızı değerlendireceğiz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)