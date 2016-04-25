Hürriyet Washington Temsilcisi: Reza Zarrab, İran'daki ABD'li mahkûmlarla takas edilecek

Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış, Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın hüküm giydikten sonra İran'daki ABD'li mahkûmlarla takas edileceğini yazdı.

"Zarrab hüküm giydikten sonra İran’a karşı çok değerli bir takas unsuru olacak" diyen Tanış, Washington’ın başta 9 yıl önce İran’da kaybolan, CIA adına çalıştığı bilinen eski FBI ajanı Robert Levinson'u İran’dan çıkarmak istediğini de hatırlattı.

"Kimler Bharara'ya bilgi veriyor?"

Reza Zarrab ile ilgili iddianameyi hazırlayan Savcı Preet Bharara'nın Zarrab’a hüküm giydirmek istediğini ve bunun için de harıl harıl bilgi topladığını söyleyen Tolga Tanış, "Türkiye’de hükümetin son üç yıldır izlediği politikalarla sıkıştırdığı kesimleri düşünecek olursanız, bilgi vermeye istekli kaynak bulmakta da zorlanmıyorlar" dedi ve şöyle devam etti:

"Savcılığın ofisiyle görüşen öyle kişiler var ki, bambaşka yerlerden insanlar."