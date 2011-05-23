-''HÜRRİYET'' TRENİ MUŞ'TA MUŞ (A.A) - 23.05.2011 - Devlet Demir Yolları (TCDD) ve Hürriyet Gazetesi'nin işbirliğiyle düzenlenen ''Hürriyet Hakkımızdır/Tren Özgürlüktür'' özel treni, Muş'a geldi. Muş Garı'na gelen trenin vagonlarında düzenlenen etkinliklerde, çocuklara çeşitli konularda eğitim veriliyor. Vali Ali Çınar ile Belediye Başkanı Necmettin Dede, trendeki DASK'ın Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen deprem simülasyon vagonunda, deprem hakkında bilgi aldı. Depremden korunma yöntemleri ve zorunlu deprem sigortasıyla ilgili de bilgi edinen Vali Çınar, simülasyon vagonunda 7.4 büyüklüğündeki depremi yaşadı. Çınar burada, depremlerden en az etkilenmek için güvenli binalar yapılması gerektiğini belirterek, ''Bu konuda gerek kanunlarımız, gerek imar mevzuatımız şu anda yeterli. Biz kamu yöneticileri olarak bu mevzuatı uygulayacağız. Aynı zamanda güvenli binalar yapsak da yine deprem olacaktır. Yine bizim insanlarımıza, depremde nasıl davranmamız gerektiğini öğretmemiz lazım'' dedi. Binalar sağlam olsa bile, içindeki eşyaların sabitlemediği takdirde yine zarar vereceğini dile getiren Çınar, bu kapsamda çocuklara büyük görev düştüğünü, çocukların vagonda gördükleri eğitimi ailelerine de anlatması gerektiğini belirtti. Hürriyet Gazetesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Emel Armutçu da trenin hak treni olduğunu belirterek, 12 Haziran seçimlerinden önce olduğu için biraz da Türkiye şehirlerinin nabzını tutmayı hedeflediklerini belirtti. Hürriyet Treni'nin gün boyu Muş'ta kalacağı ve garda çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinin ardından, Bitlis'in Tatvan ilçesine hareket edeceği öğrenildi.