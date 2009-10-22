Hürriyet Treni Adapazarı'nda



HÜRRİYET Gazetesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) işbirliğiyle 9 Eylül'de İzmir'den, ‘Hürriyet Hakkımızdır/ Tren Özgürlüktür’ sloganı ile yola çıkan Hürriyet Treni, Adapazarı'nda da coşkuyla karşılandı. Projeyi çok önemsediklerini söyleyen Sakarya Vali Yardımcısı Adem Saçan, “Bu tür sosyal sorumluluk projeleri ülkeninin gelişimine ciddi katkılar sağlamaktadır” dedi.





Hürriyet Treni'ni Adapazarı Garı'nda, Belediye Bandosu, öğrenciler ve coskulu bir kalabalık karşıladı. Hürriyet Treni Proje Sorumlusu Emel Armutçu, ‘Aile İçi Şiddete Son’ Kampanyası Proje Koordinatörü Neşe Hacı Salihoğlu ve proje ekibine, Vali Yardımcısı Adem Saçan, Başkan Yardımcısı Fatih Turan, “Hoşgeldizi” dedi. Coca Cola Mutluluk Bandosu konserinin ardından, tren gezildi.



Hürriyet Treni projesini çok önemsediklerini söyleyen Vali Yardımcısı Adem Saçan, “Hürriyet Treni'nin Türkiye'yi dolaşması vatandaşımıza bilgi anlamında önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye son 20- 30 yıl içersinde önemli ilerlemeler kaydetti. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri de ülkenin gelişimine ciddi anlamda etki edecektir” dedi. Hürriyet Treni'nin içersinde önemli bilgilerin yer aldığını söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Turan da “Çocuklar ve çocuk hakları ön planda. Ayrıca depremle ilgili DASK'ın yer alması bizi de çok sevindirdi. Burası deprem kuşağında olan bir bölge. Vatandaşlarımızın bu konularda bilgilendirilmesi bizi mutlu etti” diye konuştu.



IŞIKARA: BANA GÖRE CİNAYET İŞLENDİ



Kuzey Anadolu Fay Kuşağı'nın en fazla yıkım yarattığı bölgelerden biri olan Sakarya'da 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nden sonra ağır ve orta hasarlı binaların az hasarlı hale dönüştürüldüğünü belirten Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ise bu önemli konuya dikkat çeken bir konuşma yaptı.



Prof. Dr. Işıkara, “Ağır ve orta hasarlı binaların az hasara dönüştürülmesi bana göre cinayettir. Gençlerimizi, çocuklarımızı o mezarlarda yani evlerde oturtuyoruz. Adapazarı bunu unutmamalıdır” dedi. Türkiye’nin deprem gerçeğini, depreme karşı alınması gereken önlemleri ve zorunlu deprem sigortasının önemini kavraması gerektiğini söyleyen Işıkara şöyle devam etti:



“Adapazarlılar'ın ‘1999 Marmara depremini yaşadık ve bitti’ dememesi gerekir. Geyve ve Mekece arasında bulunan Kuzey Anadolu Fay zonunun Güney kolu çok sessiz duruyor. Burası 7'nin üzerinde deprem üretiyor. Bunlar ciddi etkiler. İkinci olarak da Marmara depremi tehlikesi var. Er yada geç bunlar yaşanacak. Sakarya’da zorunlu deprem sigortası kapsamına giren konut sayısı 125 bin 109. Bunlardan zorunlu deprem sigortası olanların sayısı 45 bin 613. Yani konutlarımızın yaklaşık yüzde 36’sı depreme karşı güvence altına alınmış. Ancak şehrin 1. dereceden deprem bölgesinde bulunduğunu düşünürsek bu oranın mutlaka yükseltilmesi gerekiyor.”

Gar Meydanı'ndeki etkinliklerde çocuklar, Coca Cola Mutluluk Bandosu ile müzik çalışmalarına katıldı, Uluslararası Af Örgütü'nün ‘Haklı Çoçuk’ adlı oyunu izledi.



