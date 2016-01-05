Hürriyet Temsilcisi: AKP tabanı "Dokunulmazlıklar kaldırılırsa sorun çözülmez derinleşir" görüşünde

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tekrar gündeme getirdiği dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin olarak, "AKP tabanında tam bir görüş birliği sağlanamadığını" yazdı. Zeyrek, "Partinin ileri gelenlerinin dokunulmazlıklar kalkarsa 'Sorun çözülmez derinleşir' görüşününde olduğunu" aktardı.

Zeyrek, dün hükümet adına açıklama yaparak “Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşıyız” diyen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un açıklamasını destekler nitelikte AKP tabanında da fikir birliği olduğunu söyledi. Zeyrek, bölgenin AKP’li milletvekillerinin bunun gerçekleşmesinin kendilerini sıkıntıya sokacağını ve bölgede siyaset yapma imkânlarını kısıtlayacağını savunduklarını yazdı.

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