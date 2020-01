Hürriyet Ombudsmanı: Asena Erkin haberi siyasetçi için yazılmaz, magazin olunca atış serbest mi?

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, 4 Kasım'da hurriyet.com.tr'de yayımlanan Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin'in, iş adamı Mehmet Dinçerler’le aşk yaşadığı yolundaki habere tepki gösterdi. Aşk dedikodusunun nerede çıktığına dair bir bilginin haberde yer almamasına dikkat çeken Bildrici, "İddia ediyorum, bir siyasetçi ya da bir devlet adamı ile ilgili asla böyle dayanaksız bir haber yazılamaz" dedi. Bildirici, "Peki, konu bir 'magazin ünlüsü' olunca atış serbest mi? Olmamalı. Konu magazin de olsa her iddia, her dedikodu doğrulanmaya muhtaçtır" ifadesini kullandı.

Haberin kaynağının Takvim olarak gösterilmesini de eleştiren Bildirici, şöyle dedi:

"Takvim yazınca şüphelenmeye, kontrol etmeye gerek kalmazmış gibi..."

Bu arada Hürriyet, eleştiri konusu olan haberi internet sitesinden kaldırdı

Bildirici'nin Hürriyet'teki "Mahkeme kararı yazarken" başlıklı yazısında yazısında "Kaynağı şüpheli haberler" ara başlığıyla yayımlanan (16 Kasım 2015) bölüm şöyle:

“Asena Erkin, iş adamı Mehmet Dinçerler’le aşk mı yaşıyor?” Haberin başlığı bu. Hemen altında da “Fenerbahçeli Caner Erkin ile evli olan Asena Erkin’in işadamı Mehmet Dinçerler’le birlikte olduğu iddia edildi” denilmiş.



4 Kasım’da hurriyet.com.tr’de yayınlanan bu haberi görünce insan ister istemez somut bir bilgi arıyor haberde. Ama yok. Sadece “Yeni bir aşk dedikodusu ortaya çıktı” denilmiş. Nerede ortaya çıkmış bu dedikodu? O da yok. Parantez içinde Takvim gazetesi kaynak gösterilmiş. Takvim yazınca şüphelenmeye, kontrol etmeye gerek kalmazmış gibi...



İddia ediyorum, bir siyasetçi ya da bir devlet adamı ile ilgili asla böyle dayanaksız bir haber yazılamaz. Peki, konu bir “magazin ünlüsü” olunca atış serbest mi? Olmamalı. Konu magazin de olsa her iddia, her dedikodu doğrulanmaya muhtaçtır.



Yine internet sayfasında çıkan başka bir haber. “Eskişehirspor için vefat ilanı verdiler.” 30 Ekim’de yayınlanan bu haberde kaynak “yerel bir gazete” olarak verilmiş. Ama gazetenin adı verilmemiş.



Hamdi Gündüz adlı Eskişehirli bir okur, İstikbal, Anadolu, Yenigün ve Milli İrade başta olmak üzere kentteki bütün yerel gazeteleri aramış. Hiçbirinde böyle bir ilan yayınlanmamış. Spor gazetelerini de aradıktan sonra bu ilanın “sosyal medyadan alınmış olabileceğini” öğrenmiş. “Sosyal medyada kim olduğu belirsiz kimselerin yaptıkları bir şeye dayanarak haber yapılmasını kınıyorum” diye mail gönderdi.

Şimdi bu okur haksız mı? Hürriyet bir bulvar gazetesi değil. Sosyal medyada her önüne geleni kopyalayıp yayınlayamaz. Her iddia, her söylenti, kim ortaya atarsa atsın araştırılmak, kaynağından doğrulanmak zorunda. Genellemelerle geçiştirmek yetmez, kaynağın ne olduğu açıkça yazılmalı.

