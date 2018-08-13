Hürriyet okurundan Ayşe Arman'a 'akraba kayırmacılığı' suçlaması

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Hürriyet gazetesinde söyleşi yapan Ayşe Arman'a gelen bir okuyucu yorumunu köşesinden paylaştı. Hürriyet okuru Hayri İrdal, “Bakın sosyal medya bizi nasıl programlıyor” yazısında Arman'ın röportaj yaptığı isim İlter Özekici yani ablasının damadı. Bu bir çeşit kayırmacılık" dedi.

Arman, 2 Ağustos 2018 günü yaptığı "Bakın sosyal medya bizi nasıl programlıyor..." başlıklı söyleşide Özekici için, "Genç, parlak ve bu konuda bilgili bir sosyal medya stratejisti ve analisti" sıfatlarını kullanmıştı.

Suçlamaya konu olan Özekici için Arman, "Seni tanıyalım..." sorusunu yönelterek, "Stratejist, analist ve sosyal medya reklam yöneticisiyim. New York’ta yaşıyorum ve bir ajansta yönetici olarak çalışıyorum" yanıtını söyleşide paylaşmıştı.

Bildirici, Hürriyet okurunun notunu "Okurdan kısa kısa" bölümünde paylaştı. Notta şu ifadeler yer aldı:

Hayri İrdal: “Bakın sosyal medya bizi nasıl programlıyor” yazısında Ayşe Arman’ın röportaj yaptığı isim İlter Özekici, Ayşe Arman’ın yeğeni Ela Apa Özekici’nin eşi, yani ablasının damadı. Özekici’nin sosyal medya danışmanlığı verdiği de düşünüldüğünde bu bir çeşit kayırmacılık. (2 Ağustos)