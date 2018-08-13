Hürriyet Okur Temsilcisi'nden hurriyet.com.tr'ye dolar ve Euro eleştirisi: Yetersiz, önemiyle orantısız!

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, hurriyet.com.tr'nin dolar ve Euro haberlerini eleştirdi. Okurların “Memleketin en önemli meselesini nasıl küçük haberlerle geçiştirirsiniz?” diye sorduğunu aktaran Bildirici, "Gerçekten de bu kadar hayati gelişmelerin internette ana sayfada 'Dolar ve Euro’da son durum' diye küçük bir kutu olarak verilmesinin yeterli ve önemiyle orantılı olduğunu söyleyemeyeceğim" dedi.

Bildirici'nin "Yok sayılan üniversiteler" başlığıyla (13 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Döviz kurlarındaki hızlı değişim, son günlerde okurların merak ettiği haberlerin başında geliyor. Bu gelişmelerin gazetede ve internette ön sayfada ve geniş yer almasını istiyor; beklediklerini bulamayınca da eleştiriyorlar.

Son olarak 10 Ağustos’ta Türk Lirası’nın bir gün içinde çok hızlı değer kaybetmesi, doların 6 lirayı, Euro’nun ise 7 lirayı aşması üzerine bu eleştiriler yoğunlaştı. “Memleketin en önemli meselesini nasıl küçük haberlerle geçiştirirsiniz?” diye soruyorlardı. Gerçekten de bu kadar hayati gelişmelerin internette ana sayfada “Dolar ve Euro’da son durum” diye küçük bir kutu olarak verilmesinin yeterli ve önemiyle orantılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Basılı gazetede de üç gün öncesine kadar küçük haberlerle görüldü bu üzücü gelişme.

Ama hakkını da vermek gerek. O gün Hürriyet’in birinci sayfasındaki “TL’deki kayıp sürüyor” başlığı, durumu doğru anlatan bir başlıktı. Zira medyada çoğunlukla “Dolar/Euro yükseldi” başlıkları kullanılıyor. “Yükselme” olumluluk ifade eden bir sözcük, oysa bu değişiklik bizler için olumlu değil. Gerçekte de o paralar yükselmiyor; bizim paramız düşüyor, değer kaybediyor.