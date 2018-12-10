Hürriyet Okur Temsilcisi'nden gazetesine tepki: Akın İpek haberinde bilgi saklandı

Türkiye'nin 'FETÖ' ile ilişkisi olduğu iddiasıyla İngiltere'den iadesini istediği iş insanı Akın İpek ve onunla beraber yargılanan iki kişinin Türkiye'ye iadesi hakkında görülen davada karar 28 Kasım 2018'de açıklandı. İpek hakkındaki karar Türkiye'deki çok sayıda gazetede haber oldu. Olayı haberleştiren gazetelerden biri de Hürriyet'ti. Gazete haberinde İngiltere'deki mahkemenin hangi gerekçeyle bu kararı verdiğini yazmadı. Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici haberde bilgi saklandığını söyleyerek gazetesine tepki gösterdi. Bildirici, "Haberlerde saklanan gerekçeyi bulmak için internette bir süre dolaşmam gerekti. Meğer 'Suçlamaların siyasi olduğu, Türkiye’de adil yargılama yapılmadığı, işkence ve kötü muameleye tabi tutulabilecekleri' gerekçesini öne sürmüş İngiltere’deki mahkeme. Önemsiz mi?" diye sordu.

Bildirici, "Bilgi saklama" başlığıyla (10 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde "İngiliz yargısında, Türkiye’deki hukuk düzenine ilişkin böyle olumsuz bir bakış oluştuğunu okurlarımızın öğrenmeye hakkı yok mu?" ifadesini kullandı.

“İngiliz mahkemesi, FETÖ çatı davasının firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Akın İpek’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili talebin reddine karar verdi” deniliyordu haberin ilk cümlesinde. Ama arkasından gelen cümlelerin hiçbirinde İngiliz mahkemesinin hangi gerekçeyle bu kararı aldığı bilgisi yoktu.

Oysa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “...İngiltere yargısının ret kararı siyasi içerikli bir değerlendirme” sözlerine yer verilmişti Hürriyet’in 29 Kasım tarihli haberinde. Ama ret kararının gerekçesi yazılmadığı için Gül’ün itirazının nedeni anlaşılmıyordu. Merak ettim, diğer gazeteleri de taradım. Milliyet, Star, Yeni Şafak, hatta Karar, Birgün ve Cumhuriyet’teki haberlerde de yer verilmemişti İngiliz mahkemesinin gerekçesine. Zaten hepsi de Anadolu Ajansı’nın haberini almıştı. Haberlerde saklanan gerekçeyi bulmak için internette bir süre dolaşmam gerekti. Meğer “Suçlamaların siyasi olduğu, Türkiye’de adil yargılama yapılmadığı, işkence ve kötü muameleye tabi tutulabilecekleri” gerekçesini öne sürmüş İngiltere’deki mahkeme. Önemsiz mi? İngiliz yargısında, Türkiye’deki hukuk düzenine ilişkin böyle olumsuz bir bakış oluştuğunu okurlarımızın öğrenmeye hakkı yok mu?

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