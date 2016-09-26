Hürriyet Okur Temsilcisi: 'Şifreli darbe planı' haberi Zaytung'tan gibi

Hürriyet gazetesinin Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, 'Şifreli darbe planı! Temmuz: Kökleri çıkarın-Ağustos: Toprağa gömün' başlıklı haberi parodi internet sitesi Zayrung'ta yayımlanan 'haber'lere benzetti. "Şaka gibi" diyerek nitelediği haberler hakkında "Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Odatv gibi davaların başladığı dönemlerdeki yayınları çağrıştırıyor" ifadelerini kullanan Bildirici, "Nasıl olsa iddianameler hazırlanacak, sanıklar duruşmalarda konuşacak. O gün geldiğinde yüzümüzün kızarmaması için gazetecilik kurallarına uygun, çift kaynaktan kontrol edilmiş, en önemlisi de mantık ve vicdan süzgecinden geçirilmiş haberler yazmalıyız" diye konuştu.

Faruk Bildirici'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (26 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Mantık ve vicdan süzgeci' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

15 TEMMUZ'dan sonra öyle bir iklim doğdu ki, bu süreçte mağduriyete uğrayanlar olduğunun yazılabilmesi bile zaman aldı.

Bu iklimin doğmasında siyasi iradenin tavrı birincil önemde olabilir ama medyanın da ciddi bir rol oynadığını sanıyorum. ‘Fetullahçı Terör Örgütü’ ve darbe girişimi soruşturması hakkında yayınlanan bazı haberler, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Odatv gibi davaların başladığı dönemlerdeki yayınları çağrıştırıyor.

O günlerde olduğu gibi, dayanağı belirsiz, doğrulanmaya muhtaç ve yeni sorular doğuran çok sayıda haber yayınlanıyor medyada. İki örnek vereyim. Birincisi, “İşte FETÖ’cülerin gerçek 1 dolar şifresi” haberi. İzmir mahreciyle 24 Ağustos’ta birçok gazetenin yanı sıra Hürriyet internette yayınlanan bu haberde özetle şu bilgiler veriliyordu:

“Dolarların üzerinde yer alan rakamların, örgüt içinde kişinin kimlik numarası olarak kullanıldığı belirtildi. Bir FETÖ’cü, yurtdışındaki FETÖ okullarına gittiğinde, bu paranın üzerindeki seri numarası bilgisayar ağı üzerinden sorgulandığında, kişinin örgüt üyesi olup olmadığının tespit edildiği bildirildi.”

Habere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın tespitiydi bu bilgi. Anlaşılan örgüt üyelerinin sicil numaralarını da içeren, üstelik Cemaat’in bütün okullarından ulaşabilen bir liste varmış! Peki böyle yaygın bir liste varsa MİT neden ulaşamamış? Bu sorunun yanıtı yoktu haberde.

1 dolarlık banknotlar hakkındaki enteresan haberler bununla kalmadı. Karar gazetesinin 20 Eylül tarihli haberine göre, 1 dolarların seri numaraları İsviçre’deki Eurobond hesaplarının şifreleri. MHP Lideri Bahçeli’ye göre ise bu paraların seri numaraları haberleşme sistemi ByLock’un şifresi. Bakalım bu çok kullanışlı banknotlarla ilgili daha neler yazılacak, neler söylenecek.

İkinci örnek, “Şifreli darbe planı! Temmuz: Kökleri çıkarın-Ağustos: Toprağa gömün” başlığını taşıyordu. 7 Eylül’de birçok gazetenin yanı sıra Hürriyet’te yayınlandı. Bu haber özetle şöyleydi:

“... Genelkurmay Başkanlığı’ndaki aramada ‘Bahçe Gelişim Planlaması’ isimli ilginç bir belgeye ulaşıldı. Başsavcılık kaynakları, söz konusu planın bahçe düzenlemesi planı olmadığını, darbe girişimi öncesi ve sonrasında yapılacak iş ve işlemleri içeren şifreli bir metin olduğunu değerlendiriyor.”

Sadece plandaki “kesilen ağaç köklerinin çıkarılması (Temmuz 2016)” ifadesi, tarihi nedeniyle darbeyle ilişkilendirilebilmiş. Ama örneğin “Enginar dikimi (Şubat-2017)” ya da “Yabançileği/böğürtlen/ahududu dikimi (Nisan-2017)” gibi maddelerin darbeyle nasıl bir ilişkisi olduğu hakkında bir tahmin bile yapılamamış. Buna rağmen ‘bahçe düzenleme planı’ neden ‘darbe planı’na benzetilmiş, haber onu anlatamıyor.

Açık söylemek gerekirse, insan ‘Zaytung’ haberi okuduğu kuşkusuna kapılıyor. Şaka gibi. Ama ciddi, doğrulanmış haberler gibi sunuluyor bunlar. Nasıl olsa iddianameler hazırlanacak, sanıklar duruşmalarda konuşacak. O gün geldiğinde yüzümüzün kızarmaması için gazetecilik kurallarına uygun, çift kaynaktan kontrol edilmiş, en önemlisi de mantık ve vicdan süzgecinden geçirilmiş haberler yazmalıyız...

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