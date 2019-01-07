Hürriyet Okur Temsilcisi: Mars'ın Kurumsal İlişkiler Direktörü'nün böyle bir cümlesi yok

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, gazetesinden Cengiz Semercioğlu’nun Mars’ın Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar ile yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı. Bildirici, Acar’ın Semercioğlu'na söylediği ifade edilen ‘Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız’ şeklindeki ifadenin aslında iki farklı cümlenin birleştirilmiş hali olduğunu belirtti.

Cengiz Semercioğlu, geçen günlerde Aslı Irmak Acar ile bir röportaj gerçekleştirmişti. Röportaj, gazetenin eki Kelebek’te “Aslı Irmak Acar, Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda çok kararlı konuştu: ‘Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız.” ifadesiyle sunulmuştu.

Bildirici de Avni Aksaycık adlı okurun eleştirisi üzerine gazeteyi tekrar kontrol ettiğini yazdı ve şu ifadeleri kullandı:

"Acar’ın böyle bir cümlesi yok. Timur Savcı hakkındaki bir soruya verdiği 'Yapmayabilir, yapanı bulacağız. Alternatif her zaman vardır' sözleri 'Onlar film çekmezse çekeni bulacağız' haline dönüştürülmüş; Cem Yılmaz ile ilgili soru onun yanıtı gibi yazılmış, iki ayrı parça birleştirilerek manşetteki bu cümle elde edilmiş.

Bu yanlış bir yöntem. Elbette gazeteci, konuştuğu kişinin sözlerini yorumlayabilir, ne kastedildiğini ifade edebilir. Ama bir kişinin sözlerini tırnak içinde veriyorsa değiştiremez, iki ayrı yanıtı deforme ederek birleştiremez. Tırnak içinde vermek o kişinin sözlerini aynen yazdığınız anlamına gelir. Okur da öyle algılar. Doğrusu, yanıtlardan hareketle yeni cümle üretmek değil, soru ve yanıtları birlikte özetlemek ya da ne kastedildiğini, ne mesaj verildiğini tırnağa başvurmadan spota taşımaktı."

Bildirici, Semercioğlu ile de görüştüğünü, gazetecinin kendisine şu ifadeleri kullandığını aktardı:

“Röportajımız sırasında yeni oyuncular ve yeni yapımcılar çıkarmak konusunun ısrarla altını çizdi Aslı Hanım. ‘Diğer yeteneklere saygısızlık, tek yapımcı onlar değil’ sözlerini söyledi. ‘Eminim keşfedilmesi gereken pek çok yetenek var’ dedi. ‘Onlar vizyona girmediği zaman sinemalar boş kalmıyor ki’, ‘Alternatifler çıkacak’ sözlerini etti. Ben de ‘Bu sözleriniz yapımcıları kızdıracak’, ‘Koreli CEO da böyle mi düşünüyor’ diyerek defalarca sözlerini teyit ettim.

Bunların üzerine, yeni yetenek çıkarma konusunun tekrar gündeme geldiği bir anda ‘Siz şimdi ‘Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar’ mı diyorsunuz?’ sorusunu sordum. Aslı Hanım da ‘Tabii ki de çıkar. Fırsat verilen her yetenek çıkabilir’ yanıtını verdi. Zaten bu lafı durup dururken ben söylemiş olsam ortalık bu kadar yıkılırken Aslı Hanım da çıkar, ‘Bunu ben söylemedim, gazeteci beni yönlendirdi’ diyerek itiraz ederdi.”

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Cengiz Semercioğlu'nun tartışmaya sebep olan röportajı için tıklayın.