Hürriyet Okur Temsilcisi: İki yıl önce 'Aram Güleryan' isminin neye dayanarak yazıldığı belli değil

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden foto-muhabir Ara Güler'in gerçek adının Aram Güleryan olduğu iddiasını köşesine taşıdı. Güler'in yaşam öyküsünü yazan gazeteci Nezih Tavlaş'tan bu iddiayı yalanlayan bir e-posta aldığını söyleyen Bildirici "Hürriyet’teki 'Aram Güleryan' isminin iki yıl önce neye dayanarak yazıldığı belli değil" dedi.

Bildirici'nin "Ara Güler’e saygı" başlığıyla (29 Ekim 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Fotoğrafın efsane ismi Ara Güler’in ölümünün ardından yayımlanan bazı biyografilerde “tam adının Aram Güleryan olduğu” öne sürülüyordu. Hürriyet’in internet sitesinde yer alan iki haberde de bu iddiaya yer verilmişti.

Ara Güler ile konuşup kendisinin anlatımlarına dayanarak yaşam öyküsünü yazan gazeteci Nezih Tavlaş, bu iddiayı yalanlayan bir e-posta gönderdi:

“Ara Bey’in, tam adının Aram Güleryan olduğunun kaynağı maalesef sizin gazete. Bunu yazanlar, 23 Mart 2016’da Hürriyet’in internet sitesine çıkan ‘Fotoğraf sanatçısı Ara Güler kimdir’ haberine dayanıyor. Bu isim meselesi ilk orada çıkmış ama kesinlikle uydurma.

Kitabımda ‘Ara’ adının, ‘Yakışıklı Ara’ olarak da bilinen Ararat Kralı Ara Geghetsik’ten geldiğini, babasının soyadı kanunu çıktığında Güler soyadını seçtiğini yazmıştım. Tam adı Ara Güler’dir. Lütfen bu yanlışı düzeltin”

Tavlaş’ın yazdığını başka kaynaklardan da kontrol ettim; “Aram Güleryan” diye bir bilgi yok. Hürriyet’teki bu “Aram Güleryan” isminin iki yıl önce neye dayanarak yazıldığı da belli değil, kaynak gösterilmemiş.

Bu durumda “Aram Güleryan” iddiasında bulunanlar sağlam kaynak gösterip kanıtlamalı ya da yanlış olduğunu kabul etmeli. Düzeltilmesi ve internetten silinmesi büyük ustaya saygının da gereği...