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Medya

Hürriyet Okur Temsilcisi: Gazeteci her zaman demokrasiden yanadır, ahlaki tarafsızlık budur

'Hayır' diyeceğini açıklayan İrfan Değirmencioğlu'nun Kanal D'deki işine son verilmişti

13 Şubat 2017 15:10

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Gazeteci her zaman, demokrasiden, insan haklarından, barıştan ve adaletten yanadır; güçsüzlerin sesidir. Ahlaki tarafsızlık budur”ifadesini kullandı.

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Faruk BildiriciHürriyet Gazetesiİrfan Değirmenci

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