Hürriyet Okur Temsilcisi: Gazeteci her zaman demokrasiden yanadır, ahlaki tarafsızlık budur

Bildirici’nin söz konusu paylaşımı, Doğan Medya Grubu'nun sosyal medya hesabında partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifini eleştirerek referandumda "Hayır" diyeceğini açıklayan Kanal D spikeri İrfan Değirmenci'nin işine son vermesini hatırlattı. Değirmenci'nin işine bir basın açıklamasıyla son verildiğini açıklayan Doğan Medya Grubu, açıklamasında "tarafsızlık" vurgusuna yer vermişti.
Doğan Medya Grubu'nun açıklaması şöyleydi:
"Doğan Yayın Grubu olarak “tarafsızlık” en temel ilkemizdir. Yayın İlkeleri’mizi, uluslararası yayıncılık anlayışını dikkatle inceleyerek ve kendi tecrübelerimizi değerlendirerek oluşturduk. Yayınlarımızı yıllardır bu İlkeler ışığında sürdürüyoruz ve bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye kararlıyız. Bağımsız bir yayın kuruluşu olarak varoluşumuzun en büyük dayanağı budur. Arkadaşlarımızdan en öncelikli beklentimiz, kamuoyunda tartışılan konularda taraf tutar şekilde davranmaktan kaçınmaları. Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor.
Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."