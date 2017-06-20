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Medya

Hürriyet muhabiri: Tuba Büyüküstün'le Umut Evirgen'i çekince korumalar tarafından gasp edildim!

Büyüküstün, 6 yıllık eşi Onur Saylak’tan yaklaşık iki hafta önce boşanmıştı

20 Haziran 2017 12:35

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, dün öğle saatlerinde Emirgan’da işletmeci Umut Evirgen’le görüntülendi. Hemen ardından Evirgen’in koruma görevlileri devreye girip Hürriyet muhabirinin fotoğraf makinesini silah zoruyla gasp etti.

Medyatava'da yer alan habere göre, Büyüküstün, 6 yıllık eşi Onur Saylak’tan yaklaşık iki hafta önce boşandı. Ünlü oyuncunun adı çok geçmeden Emirgan’daki La Boom ve Gizli Kalsın adlı mekanların genç işletmecisi Umut Evirgen’le aşk dedikodularına karıştı. İddialar geçen hafta magazin basınında da yer buldu. Ve ikili önceki gün La Boom önünde ilk kez birlikte objektife takıldı. Ancak hemen ardından ortalık karıştı. Evirgen’in korumaları durumu fark eder etmez Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak’ın içinde olduğu aracı kovalamaya başladı.

Baltalimanı’nda aracın önünü kesen korumalar silah göstererek muhabirin fotoğraf makinesini gasp etti. Korumalar Hürriyet muhabirine, “Şimdi git bir saat sonra La Boom’a gel makineni al” diyerek oradan uzaklaştı. Tüm çabasına rağmen makinesini geri alamayan Bayrak, olay sonrası Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’ne giderek Evirgen ve korumalarından şikayetçi oldu.

Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’nde ifade verdi, çıkışta medya mensuplarına yaşananlar hakkında bilgi verdi.

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