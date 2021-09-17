'Hürriyet Mücadelesinde Mülkiye' sergisinden portreler

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1859 yılında İstanbul'da kurulan, 1936'da Ankara'ya taşınan Mülkiye'nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) mezunlarından çizer Hakan Eken'in "Hürriyet Mücadelesinde Mülkiye" başlığıyla hazırladığı resim sergisi açıldı.

Hakan Eken, sergi kapsamında, Mülkiye tarihine geçmiş hocalardan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Sadun Aren, Mülkiyeli yazar Ayla Kutlu, Erhan Bener, Mülkiyeli şairler Ece Ayhan ve Cemal Süreya, 1968 kuşağının sembol isimlerinden Mülkiyeli Oktay Etiman ve Alper Aktan, katledilen SBF-DER başkanları Hakan Yurdakuler (1976) ve Hakan Şenyuva'nın (1979) portre çizimlerine yer verdi.

Ankara Konur Sokak'taki Mülkiyeliler Birliği içinde yer alan Mülkiye Kültür Merkezi'nde 26 Eylül Cumartesi gününe kadar açık kalacak sergide Eken'in; Mülkiye Marşı, Kanlı Cuma (29 Nisan 1960) ve 1987 öğrenci direnişi, İnek Bayramı ilişkin kompozisyonları da yer alıyor.

Hakan Eken, bugün (17 Eylül Cuma) açılan sergisi için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her insanın hayatında onun düşüncesini, kişiliğini, duruşunu etkileyen kişiler, olaylar bazen de kurumlar olur.

Beni de bu şekilde biçimlendiren kurumlardan biri okulum oldu: Siyasal Bilgiler Fakültesi. Nam-ı diğer Mektebi Mülkiye.

Bu anlamda çok sevdiğim okuluma ve çeşitli alanlarda önemli eserler vermiş olan Mülkiyelilere kısmen de olsa borcumu bir sergiyle ödemek istedim.

Kuruluş amacı gereği, içinde bulunduğu coğrafyanın modernleşmesi ve aydınlanma misyonunu üstlenmiş olan kurumların en önde gelenlerinden biri olan Mülkiye Mektebi ve Mülkiyeliler; 162 yılı bulan süreçte hem kurum olarak hem de öğrencileri, akademisyenleri ve mezunları ile sadece devletin ve ekonominin yönetiminde değil, kültür ve sanat alanında da önemli işler başarmışlardır.

20. yüzyılın ilk çeyreğinde yıkılan bir imparatorluktan modern bir cumhuriyetin kuruluşuna uzanan süreçte aktif olarak yer aldılar. 1950'lerde demokrasi mücadelesinin saflarında oldular. 60'lı 70'li yıllarda canlarını feda ettiler. 80'lerde Mülkiyeliler Birliği faşizmin hükmettiği yıllarda bir demokrasi vahası oldu. Öğrenciler 2000'li yıllara kadar demokratik bilimsel ve laik eğitim için mücadele ettiler. Mülkiyeliler akademinin yanı sıra güzel sanatların birçok alanında seçkin eserler ürettiler.

Bu sergi, hürriyet mücadelesinde emek vermiş Mülkiyelilere ve okulumuza ilişkin küçük bir saygı çalışmasıdır. İlerleyen yıllarda daha kapsamlı çalışmalara vesile olmayı ummaktadır.

Bitmedi daha sürüyor o kavga

Ve sürecek

yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!"

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