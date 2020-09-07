Hürriyet magazin yazarı: Mustafa Sandal 2 milyon liraya soğuk çay içiyor!

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Mustafa Sandal'ın bir soğuk çay markasının yeni yüzü olduğunu yazdı. "Mustafa Sandal 2 milyon liraya soğuk çay içiyor!" diyen Üstündağ Sandal'ın bir yıllık anlaşma için 2 milyon lira alacağını duyurdu.

Üstündağ, "Hit şarkılarıyla her döneme damga vuran, yazdığı şarkı sözleri dillere pelesenk olan Sandal, reklam filminde yeni jenerasyonun sırlarının peşine düşüyor. 'Gençlik ne istiyor?' sorusuyla yola çıkan ve yeni neslin zevklerini anlamaya çalışan Sandal, isminden giyimine, müzik tarzından kliplerine yeni imajıyla gençlerin karşısına çıkıyor." ifadesini kullandı.

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