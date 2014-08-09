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Hürriyet künyesinde 'Genel Yayın Yönetmeni' gitti

Enis Berberoğlu'nun Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etmesiyle künyede değişikliğe gidildi

09 Ağustos 2014 12:37

Enis Berberoğlu’nun Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden alınmasından sonra gazetenin künyesi de değişti. Yeni künyede “Genel Yayın Yönetmeni” başlığının kaldırıldığı dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinde Enis Berberoğlu’nun istifa etmesinin ardından künyesi değişti.

Dünkü (8 Ağustos 2014) Hürriyet gazetesinin künyesinde Enis Berberoğlu “Genel Yayın Yönetmeni” olarak geçerken, bugünkü (9 Ağustos 2014) gazetede ismi yer almadı.

“Genel Yayın Yönetmeni” başlığının kaldırıldığı künyede, Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’nın altında İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özer’in ismi yer almaya devam ediyor.

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