Hürriyet katili tanımazlıktan geldi

Hürriyet, "eski Doğan Online Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü" Nuran Çetinkaya'yı tanımamazlıktan geldi

Hürriyet gazetesi, Doğan Online Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü iken, bir yolsuzluğu ortaya çıkardığı için işinden atıldığı söylenen ve 3 gün önce Nalan Sezer'i öldüren Nuran Çetinkaya'yı tanımazlıktan geldi.



Hürriyet'in internet sitesi, Doğan Online Kurumsal Genel Müdürlüğü işinden atıldıktan sonra Denizbank'ta çalışmaya başlayan Çetinkaya'yla ilgili dünkü haberinde “Bankacı cinayetinde şok ifadeler” başlığıyla verdiği haberinde Çetinkaya'nın DYH geçmişinden hiç bahsetmemesi dikkat çekti.



DYH'den atıldıktan sonra psikolojik bunalım geçirdiği söylenen Çetinkaya ile ilgili olarak Hürriyet'in internet sitesi haberi şu şekilde verdi.



“Poliste ifade vermeye reddeden çıkarıldığı savcılıkta ise cinayeti anlatan Nuray Çetinkaya amacının bankacı arkadaşı Nalan Sezer'i eterle bayıltıp, kredi kartı ile borçlarını kapatmak olduğunu söyledi. Çetinkaya bayıltmak için kullandığı eterin şeker hastası olan Sezer'i şoka soktuğunu da söyledi.



Ataşehir'de 3 ay önce tanıştığı bankacı arkadaşını öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Nuray Çetinkaya savcılık ifadesinde, amacının cinayet işlemek değil, kurbanından yardım istemek olduğunu söyledi. İnternetten intihar etmek için sipariş ettiği eter ile konuşma sırasında tartıştığı arkadaşını bayıltmak istediğini söyleyen Nuray Çetinkaya, şeker hastası olan arkadaşının eterden aşırı etkilenerek öldüğünü söyledi.



Kubanıyla 3 ay önce tanışmış



Evine misafirliğe gelen arkadaşını tasarlayarak öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Nuray Çetinkaya'nın savcılık ifadesinde asıl niyetinin cinayet değil intihar etmek olduğu ortaya çıktı.



Emniyette ifade vermeyi reddeden ve önceki gün çıkarıldığı Kadıköy Adliyesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade veren Nuray Çetinkaya, Nalan Sezer'in Bodrum'da tatil yaptığı sırada kendisini arayarak "Hafta sonu uğrayabilirim" dediğini ve Cumartesi günü de yemek için geldiğini söyledi.



Nuray Çetinkaya ifadesinin devamında "3 ay önce Denizbank'ta çalışırken arkadaşla tanıştım. Tatildeyken beni aradığı için Cumartesi akşam yemeğine davet ettim. Yemek yedik sonrasında salonda sohbet etmeye başladık" dedi.





Sohbet sırasında Sultanahmet Köftecisi'nden olan alacağım konusunda daha önceden yardım sözü vardı ve Nalan'a bunu hatırlattım diyen Nuray Çetinkaya, "Konuyu hatırlatınca bana hayır cevabını verdi. Çok sinirlendim ve tartışmaya başladık. Benim maddi sıkıntılarım başlamıştı, kızımı da 2 ay önce okuldan almak zorunda kalmıştım. Yaşadığım bu sıkıntılar nedeniyle intiharı düşünüyordum. Bunun için bir siteden eter almıştım ve evde bulunduruyordum. Böyle bir cevapla karşılaşınca eteri Nalan'a koklatıp bayıltmak ve kredi kartı ile borçlarımı kapatmak aklıma geldi. Amacım Nalan'ın yavaş yavaş ayıldıktan sonra evi terk etmesini beklemekti. Planımı uyguladım ve içerden aldığım eter ile Nalan'ı bayılttım. Ancak bir süre sonra Nalan'ın yüzü gözü şişti ve kızarmaya başladı. Ne yapacağımı şaşırdım. Balkona gidip hava aldım. Odalarda şaşkın bir şekilde dolaştım. Sonra kontrol için yanına gittim. Ağzından köpükler çıkmıştı. Pike ile sürükleyip küçük odaya aldım. Bu arada taşıma güçlüğü çektiğim için ellerini ve ayarlarını da bağladım" dedi.



“Poşeti korktuğum için kafasına geçirdim”



Nuray Çetinkaya'nın ifadesini alan nöbetçi savcının "Maktülün kafasına niye poşet geçirdin?'' sorusuna ise "Ben kafasına poşeti ağzından gelen köpüklerden ve yüzüne bakmaktan korktuğum için geçirdim. Amacım nefessiz kalmasını sağlamak değildi" dedi.



Nuray Çetinkaya ile birlikte tutuklanan eşi Ali Çetinkaya'nın ise üzerinde bulunan kan örneği ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan netice gelene kadar "cinayete iştirak" suçu ile tutuklandığı belirtildi.