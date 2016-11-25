Hürriyet, İsmet Berkan'ın yazılarına son verdi

Hürriyet gazetesi, yazarı İsmet Berkan ile yollarını ayırdı. 2010 yılından bu yana gazetede yazan Berkan, ayrılığı "Tam anlamıyla kovulma diyebilir miyiz bilmiyorum. Anlaşmalı bir şekilde arkadaşlığımıza son verdik" açıklamasıyla duyurdu. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin'in kararı bir hafta kadar önce Berkan'a ilettiği öğrenildi.

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Berkan, "Yazılarınızın Ankara'da rahatsızlık yarattığı yolundaki iddialarla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Yazılarınızla ilgili bir sıkıntı mı oldu?" sorusunu "Bunu ben de bilmiyorum. Her şey daha çok yeni. Sebebini ilerleyen günlerde öğreneceğim. Hürriyet'in kararına saygı duyuyorum" diye yanıtladı.

Berkan, T24'e yaptığı açıklamada "Her gün Türkiye'de binlerce insan tutuklanıyor, yüzlerce gazeteci hapiste. İnsanlar benim Hürriyet'ten ayrılma nedenimi niye dert edinsin? Çok daha önemli meseleler var memlekette" ifadesini kullandı. Berkan, "Hürriyet'teki yazılarınıza son verilmesi, televizyon programlarınızı da etkiler mi?" sorusunu ise "İnanın bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz" yanıtını verdi.

Berkan, Cem Küçük'ün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak ise "Detaylar için Cem Küçük'ü arayabilirdiniz. Benden daha çok fikir sahibi herhalde" diye konuştu.

Cem Küçük, Berkan'ın ayrılık haberini "Aydın Doğan, İsmet Berkan'ı da kovmuş. Doğan'ın kendi şahsi tasarrufudur. Siyasi bir sebebi yok bu kovmanın. Doğan Grubu hakkında söylediklerim hep gerçek çıkmıştır. Bunu hala anlamayanlar kafasına bu hakikati soksun" ifadesiyle duyurmuştu.

İsmet Berkan kimdir?



İsmet Berkan, Türkiye'nin Gazetecilik Enstitüsü (bugünün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi) mezunu ilk kadın gazetecilerinden Necla Tümay Berkan'ın oğlu. 14 yaşında Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başladı. 1978'den 1991 yılına kadar Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği, sayfa sekreterliği ve editörlük yaptı.



Para dergisinde genel yayın yönetmeni, Aktüel dergisinde editörlük görevi yaparken, bu sırada Hürriyet gazetesinde medya ile ilgili bir köşe kaleme aldı.



1994 yılında Yeni Yüzyıl gazetesinin çıkış hazırlıklarına katıldı, 1996 Mart ayına kadar bu gazetede Yazı İşleri Müdürü ve yazar olarak görev yaptı. Yeni Yüzyıl'daki bir iç anlaşmazlık sonrası bu gazeteden ayrıldı, bir dönem Posta gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.



İsmet Berkan bir yandan da Radikal gazetesinin yayına çıkış hazırlıklarına katıldı. Radikal’in çıkmaya başlamasıyla bu gazetenin Ankara Temsilcisi, köşe yazarı ve son olarak genel yayın yönetmenliğini yaptı.

31 Ağustos 2010'da Radikal'e veda eden Berkan, 6 yıldır Hürriyet'te köşe yazarlığı yapıyordu. İngilizce bilen İsmet Berkan evli ve 2 çocuk babası.



