Hürriyet 'hayal evler için 5 yıl önce uyardı

Zahid Akman ve arkadaşlarınca kurulan kooperatif, milyonlarca Euro teşviki çekip bir ev bile yapmadan batınca, Alman devleti verdiği teşvikleri üyelerden geri istedi. Üyelerin kooperatif aidatları da yandı, toplanan paraların akıbeti ise meçhul.



Almanya’da Abdullah Özer, Zahid Akman, Yasin Özcan ve Mehmet Gürhan’ın birlikte kurduğu ve iflasını ilan edip binden fazla üyesini, Alman Maliyesi’nin icra kararlarıyla karşı karşıya bırakan kooperatife karşı Avrupa Hürriyet tam 5 yıl önce halkı uyarmıştı.



Kooperatif sorumlularının "Fırsatı kaçırmayın" diye kandırdığı bin kadar gurbetçi, şimdi Alman Maliyesi’yle karşı karşıya kaldı. Ödedikleri aidatları iflas eden kooperatifte kaybeden OFWG’zedeler şimdi kendi adlarına çekilen milyonlarca euro krediyi de Alman devletine geri ödemek zorunda.



Almanya’da Deniz Feneri Derneği e.V davasıyla birlikte su yüzüne çıkan ve sorumluları hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen OFWG (Offenbacher und Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft) isimli kooperatif için Hürriyet, 28 Haziran 2003 tarihli "Tuzağa düşmeyin" başlıklı haberiyle kamuoyunu bilgilendirmişti.



Hürriyet, kooperatiflerin vatandaşlar adına aldığı konut teşvik primlerini uygun şekilde kullanmadığının tespit edilmesi halinde paranın vatandaşlardan geri alınacağına dikkat çekmişti.



Reklamlarla ikna ettiler



Kanal 7’de çıkan yoğun reklam kampanyasıyla, bir gazetenin "Teşvik fırsatını kaçırmayın" başlığıyla verdiği "özel" haberleri, binin üzerinde vatandaşı ikna etmiş ve vatandaşlar, "konut satın almadan teşviği kapma" hayalini kurmuştu.



1 Ocak 2003 tarihinden itibaren, konut teşvik priminin kaldırılması kararından sonra Abdullah Özer, Zahid Akman, Yasin Özcan ve Mehmet Gürhan’ın kurduğu OFWG, vatandaşlara, "Teşvik fırsatını kaçırmayın" demiş ve böylece vatandaşları kooperatife üye yapmıştı.



Tek ev yapmadan iflas



Bu sistemde vatandaşlar kooperatife üye oldukları için, henüz inşaat ortada yokken bile devletten Konut Teşvik Primi alabiliyorlar. Ancak şirketin iflas etmesi, paranın amaç dışı kullanılması veya inşaatın yapılmaması halinde devlet, parayı, Konut Teşvik Primi’ni ödediği vatandaşlardan geri istiyor.



FWG’de 2007’de tek bir ev bile yapmadan iflasını verdi. Her ay ödedikleri kooperatif üyeliği aidatlarını kaptıran vatandaşlar ayrıca Alman devletinden kendi adına alınan teşvik primini de geri ödemekle karşı karşıya kaldılar.



Bir süre önce Alman maliyesinden konut teşvik primini alan vatandaşlara "Aldığın primi geri öde" mektupları gelmişti. Vatandaşlara "teşvik için son fırsat" diye yaklaşan sözde kooperatifin topladığı paraları nereye kullandığı ise belli değil.



Hürriyet yazmıştı



Hürriyet’in beş yıl önceki İsmail Erel imzalı haberinde özetle şu uyarılar yer almıştı: "Konut Teşvik Primi’nin (Eigenheimzulage) kaldırılması bazı uyanıkları harekete geçirdi.



’Aman vatandaş. Hakkın yanmadan gel ev satalım’ gibi uyarılarla vatandaşa yaklaşan uyanıkların asıl hedefi, vatandaşa para kazandırmak değil, aradan sıyrılıp çok riskli bir iş üzerinden para kazanmak.



Kooperatif üyeliğinin çok riskli olduğuna dikkat çekilirken, Almanya’nın önde gelen bağımsız finans kuruluşları da, ’Bazen bir arsayı gösterip, ’İşte buraya konut dikeceğiz’ diyor ve sonra da paralarla kaçıyorlar’ uyarısını yapıyor. İşte sorun da o zaman başlıyor. Çünkü devlet, kooperatifin artık teşvik edilemeyeceğini gördüğü anda, o zamana kadar ödenen tüm teşviklerin iadesini talep ediyor."



Maketli savunma



OFWG’nin Başkanı Abdullah Özer, Hürriyet muhabiri Gülay Durgut’a, "Üyelerimizle bir sorunumuz yok. Kooperatiften çıkmak isteyen çıkar, yolumuza devam ediyoruz" demiş ve maketi göstermişti.