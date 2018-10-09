“Hürriyet, havuzda boğulan son gazete”

McKinsey tartışmaları nedeniyle eleştirilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü eleştirdi. İnönü’nün eski bir fotoğrafını gösteren Erdoğan, İnönü'nün elinde ABD bayrağı salladığını iddia etti.

Ancak, Erdoğan’ın gösterdiği fotoğrafın bir başka açıdan çekilmiş halinde İnönü’nün elinde Türk bayrağı olduğu anlaşıldı.

Buna rağmen dün Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında “Amerikan bayraklı İnönü” ifadesi yer aldı.

Söz konusu habere CHP’den tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hürriyet’in haberini sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

"Havuzda boğulan son gazete Hürriyet. Onlarca yandaş gibi Hürriyet Gazetesi de yalana sözcülük yapmış. Yılların gazetesini ne hale getirmişler…"

Hürriyet, bugünkü sayısında da İnönü'nün Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafını kullandı: