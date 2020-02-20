Hürriyet havacılık yazarı Sabiha Gökçen’de parçalanan uçağı yazdı: Kule Türkçe konuştu, ikinci pilot anlayamadığı için yeterince yardımcı olamadı

Hürriyet havacılık yazarı Uğur Cebeci, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda parçalanan ve 3 kişinin ölümüne neden olan kazanın detaylarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Cebeci, "Pegasus uçağının oluşan su yastığında kaymasıyla kontrolden çıktığı iddiaları kesinlik kazanmaya başladı. Kulenin Türkçe konuşması nedeniyle, ikinci pilot Endonezyalı Ferdinant Pandaag’ın yeterince yardımcı olamadığı da belirlendi." düşüncelerini dile getirdi. Cebeci uçağa yıldırım isabet ettiğini de belirtti.

Cebeci, Kaptan pilotun zorlanarak verdiği ifadeleri henüz ortaya çıkmadı. Ancak inişten dört buçuk dakika önce uçağa yıldırım isabet ettiği kaptanın da bir an önce inerek uçakta hasar olup olmadığını görmek istediği, bu durumunda onu inişe zorlayan bir neden olduğu söylentileri yoğunlaştı." görüşünü savundu.

Cebeci yazısında şunları kaydetti:

Kulenin Türkçe konuşması nedeniyle bütün konuşmaları Kaptan Pilot Mahmut Arslan’ın yaptığı, ikinci pilot Endonezyalı Ferdinant Pandaag’ın anlamadığı için sisteme yeterince yardımcı olmadığı da belirlendi. İngilizce konuşulması gerekirken Türkçe konuşulmasının yarattığı sorunların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Hava Trafik kontrolörlerinin bağlı olduğu DHMİ’nin gündeme getirip gözden geçirmesi gerekecek. Özellikle son yıllarda hemen tüm Türk Hava Yolu şirketlerinde çok sayıda yabancı pilot bulunuyor. Üstelik havacılığın ana dilinin de İngilizce olduğu biliniyor. İlk araştırmalar da uçağın pist içinde hızının limitler içinde olduğu ancak yumuşak inişle piste geç oturduğu bilgileri de sızdı. Uçağın otomatik anons sisteminden yolcuların telefonlarını açabilecekleri duyurulurken bazı yolcuların hızla kemerlerini çözdükleri de tanık ifadelerinden öğrenildi.

Pegasus havayolları kazada yaralanan yolcuları için tazminat ödemeye başladı. Bu ödemelerin belirlenen hukuki sorumluluklar içinde 25-50 bin dolar arasında değiştiği biliniyor. Hayatını kaybeden yolcuların yakınlarına ödenecek tazminatlar için ise bu konuda çalışma yapan bir kuruluş tarafından hukuki bir zeminde saptanacak. Karakutunun da çözümü tamamlandı.

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