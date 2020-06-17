Hürriyet havacılık yazarı: Havalimanı işletmecileri kiraların ertelenlemesi ve işletme sürelerinin uzatılmasını istiyor

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının havacılık sektörünü etkilediğini ve havalimanı işletmecilerinin isteklerini yazdı.

Cebeci, "Havayollarının pandemi zararları sık sık gündeme geliyor. Ama başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinden özelleşmiş havalimanı ve terminal işletmecilerinin uğradığı kırımın kimse farkında değil. Bu durum işletmecileri zor durumda bırakıyor. Yakında hizmetlerde ciddi aksaklıklar çıkabilir. Yeni teknoloji, güvenlik ve sağlıkla ilgili terminallerdeki yatırımlarında gecikmeler doğabilir." düşüncesini dile getirdi.

Cebeci, "Bizde ise henüz havalimanı işletmecilerinden bir ses çıkmadı. Ya da çıktı, haberimiz yok. Ama genel olarak iki istekte bulundukları ya da bulunacakları konusu konuşuluyor. Haftalarca tek bir yolcunun geçmediği havalimanı terminal işletmecilerinin ortak görüşü şöyle: Kiraların ertelenmesi. İşletme sürelerinin uzatılması. Böyle bir uygulamanın Türkiye’deki havalimanı işletmecilerini rahatlatacağı söyleniyor." ifadesini kullandı.

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