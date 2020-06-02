Hürriyet havacılık yazarı Cebeci ilk uçuşu yazdı: Herkes ateşini ruhuna gizlemiş, öksürüğünü içine atarak bekliyordu

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, normalleşme kararları sonrası Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile katıldığı İstanbul-Ankara arasındaki ilk uçuştan gözlemlerini yazdı.

Cebeci, "İstanbul Havalimanına gittiğimde bir korku şatosuna gireceğimi sandım. Her yerde sosyal mesafe işaretleri, ısı ölçen gizli ya da ortada ateş ölçtürmenin peşine düşmüş insanlar vardı. Her taraf hijyen ikazları ile donatılmıştı. Biraz ürktüm. İçeri girdiğimde insanların yüzlerinden okunuyordu. Herkes ateşini ruhuna gizlemiş, öksürüğünü içine atarak bekliyordu. Psikolojik bir ateş endişesi ve olmayan öksürükleri hissettim." düşüncesini dile getirdi.

Cebeci, "Ardından güvenlik kontrolüne geçildi. Çantaların konulduğu plastik kaplar her kullanımdan sonra görevliler tarafından dezenfekte ediliyordu. Sonra gidilen check-in kontuarları banka vezneleri gibi olmuştu. Kimliğimi küçük bir delikten görevliye uzattım. HES kodumu söyledim. Baktı bilgiler doğru. Önü tamamen flexi ile kapalı olan görevlinin yanındaki makineden uçağa biniş kartım çıktı. Ardından yeniden güvenlikten geçildi. Yine hijyen şartları doruktaydı. Sık sık dezenfekte noktalarında ellerimi sıvı ile dezenfekte ettim. Yolculardan eldiven kullanımı istenmiyordu ama sürekli maskelere bakılıyordu. Salonlara geçildiğinde görevliler, hep sosyal mesafe için uyarılarda bulunuyordu. Bunu anonslarla da yapıyorlardı. Ama yine de çok başarılı değildi." görüşünü savundu.

Cebeci, "Kabin memurları maskelerinin üzerine siperlik takmışlardı. Yolcularla mümkün olduğunca az konuşuyorlardı. Esenboğa havalimanına inişten sonra yine sosyal mesafe ile yolculardan uçaktan ayrıldı. İstanbul Havalimanı gibi salgın sertifikası alan Esenboğa’da da aynı kurallar uygulandı. İnişte dikkat ettim. Yolcuların tedirginliği geçmişti. Sanırım kısa sürede yeniden uçmaya alışılacak gibi görünüyorlardı." ifadesini kullandı.

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