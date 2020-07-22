Hürriyet havacılık yazarı: Bütün suç biz yolcularda, havalimanında maske çene altında

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, İstanbul Havalimanı'nda katıldığı bir uçuştaki izlenimlerini yazdı. Cebeci, "İki uçuşta gördüğüm bütün suç biz yolcularda. Herkesin tuhaf bir şekilde acelesi var. COVID-19’un hiç acelesi yok. Yayıldıkça yayılıyor. Dünyanın her yerinden bir batıp bir çıkıyor. 2’inci dalga gelirse havacılık da yerle bir olacak. Kendimizi iyi korursak belki atlatırız." düşüncesini dile getirdi.

Cebeci, "Dünyada durum kötü. Rusya kapalı. Avrupa bize bakmıyor. Amerika bütün kıtada sorun büyüyor. Uzakdoğu da korona hortluyor. Ortadoğu karmaşık. Ben bu satırları yazarken İran ve Afganistan uçuşları yeniden askıya alındı. Neyse İstanbul Havalimanı’ndan çıkıyorum. O da ne. İnsanlardan bir duvar örülmüş. Dip dibe, Yan yana. Arada sosyal değil nefes alacak mesafe yok. Oradan yarınlar çok zor görünüyor." görüşünü savundu.

Cebeci, "Hiç tartışmam. Yerdeki sağlık görevlilerin cesurca yaptıkları işi bir başka şekliyle gökyüzünde kabin ekipleri yapıyor. Korona vurgununu yemiş havacılık sektörünün en fazla virüs tehdidi ile karşı karşıya olan sınıfı kabin ekipleri. Her gün onlarca yolcu ile muhatap oluyorlar. Evet, ikram yok denecek kadar az ama sürekli gözleri yolcunun üzerinde. Uçağa girişten, çıkışlarına kadar yolcunun başta sosyal mesafe olmak üzere kurullara uymaları için oluşturdukları zerafet zincirinde boğuşup duruyorlar. Eski alışkanlıklarından vazgeçmeyen yolcular neredeyse sürekli bir şeylere itiraz ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Cebeci, "Tek tek ikna edilmeye çalışılıyor. Kimi maskesini indiriyor, kimi tuvalet önünde birisi beklerken kalkıp gidip hemen onun yanı başında beklemeye koyuluyor. Kimi yerinden şikayet ediyor, kimi yanındaki yolcudan. Kabin ekipleri koşuşup duruyorlar. Bu arada uçakta bir başka uçuşta görev almak için pas giden kabin memurları var. Ekonomide ayrı bir yerde değil. Yolcularla yan ya oturuyorlar. Bu da insana bir başka bir rahatlık, güven veriyor. Bütün kabin ekiplerinin maskeleri yüzlerinde, tebessümlerini yine de fark ediyoruz. Ne çok teşekkür etsek azdır." ifadesini kullandı.

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