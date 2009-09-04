Hürriyet Gazetesi ve TC Devlet Demiryolları işbirliğinde ilk olarak geçen yıl hayata geçirilen “Hürriyet Hakkımızdır - Tren Özgürlüktür” yolculuğu, bu kez 9 Eylül’de İzmir Basmane Garı’nda başlıyor. 34 şehir merkezi ve 8 ilçeden oluşan 42 durağı ziyaret edecek olan Hürriyet Hakkımızdır-Tren Özgürlüktür Treni’nin yolculuğu, 29 Ekim’de Haydarpaşa’da tamamlanacak.

Trenin bu yılki ana teması çocuk hakları ve çevre…

Hürriyet Gazetesi ile T.C. Devlet Demiryolları’nın ortaklaşa düzenlediği “Hürriyet Hakkımızdır - Tren Özgürlüktür” Treni 9 Eylül–29 Ekim tarihleri arasında yol alacak; İzmir’den başlamak üzere, Kars’ı, Mardin’i, Tatvan’ı, Muş’u, Diyarbakır’ı, İskenderun’u. Adana’yı, Kayseri’yi, Eskişehir’i, Denizli’yi, Batman’ı, Manisa’yı, Burdur’u… kısaca içinden ray geçen her yeri ziyaret edecek.

Hürriyet Hakkımızdır-Tren Özgürlüktür Treni’nin amacı, “hak” kavramını insanların gündelik hayatına sokmak ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Türkiye’nin de imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan haklar konusunda toplumu bilgilendirmek ve çeşitli etkinliklerle bu konuyu gündemde tutmak.

Trende bu yıl neler var

Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi tren garlarında ve istasyonlarda halkın, yerel yönetimin, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyen, yazar, gazeteci ve sanatçıların katılımıyla, müzik, tiyatro, sergi, seminer, sohbet, eğitim çalışmaları gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Bu yıl ek olarak, ziyaret edilen şehirlerin ve genel olarak Türkiye’nin çevre sorunlarına ve çocuk haklarına ağırlık verilecek 2009’un BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 20. yıldönümü olması nedeniyle bu yılın temalarından olan “çocuk hakları”nın gündemde tutulması için çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Örneğin geçen yılın da katılımcılarından olan Uluslararası Af Örgütü çocuklara, haklarını anlatan dev bir kutu oyunuyla seslenecek ve hak kavramını onlarla deneysel bir oyun aracılığıyla ele alacak.

Ayrıca Hürriyet Gazetesi ve Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Platformu’nun ortaklaşa hazırladığı “Biraz da Siz Uslu Durun” adlı sergi ve Fişek Enstitüsü’nün “Çalışan Çocuklar Fotoğraf Sergisi” garlarda gezilebilecek.

Geçen yıl gidilen tren istasyonlarında çocukların ilgi odağı olan Akbank Çocuk Tiyatrosu, bu kez “En Mutlu Kim” oyunu ile çocukları sevindirecek.

Coca-Cola ise, Hayata Artı Gençlik Projesi kapsamında, çevre sergisi, çocuklarla doğa oyunları ve “Ekolojik Ayakizi” ve “Ne Kadar Çevrecisiniz” kioskları ile katılımcıların ekolojik ayakizi büyüklüğünü ve çevrecilik düzeylerini ölçmek gibi etkinlikler gerçekleştirecek.

Coca Cola’nın mutluluk vagonunda ise ziyaretçileri gerçekten de eğlendirecek birbirinden sürprizli aktiviteler bekliyor.

YGA Hayal Ortakları, ziyaret edilen garlarda çocuklarla bir “okuma atölyesi” etkinliği yapacak.

Bu yılki etkinliklerin fotoğraf ve belgesel ekibi ise Kültür Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşacak.

Zil Zurna müzik ekibi, çocuklarla ritim atölyesi gerçekleştirirken aynı zamanda gidilecek her garı da şenlendirecek.

Serhan Şeşen Müzik Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği ise, uzman kişilerin katılımıyla insan ve yaşam ilişkisini ele alan seminerler düzenleyecek.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), her istasyonda kuracağı standlarda ziyaretçileri hayat standartlarını koruyabilmeleri için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmaya davet edecek. Kimi istasyonlarda da alanında uzman isimlerin vereceği seminerler düzenleyecek.

www.hurriyet.com.tr, dileyen ziyaretçinin fotoğrafını çekerek birinci sayfada dilediği bir haberle birlikte kullanacak ve sayfanın çıkışı hatıra olarak ziyaretçiye verilecek.

Ziyaretçiler ayrıca Hürriyet Gazetesi’nin birinci sayfasını tasarlayarak bir ilke imza atacaklar. Ve dileyen herkese doğdukları günün Hürriyet Gazetesi de hediye edilecek.

“Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası” çerçevesinde uzun süredir yapılmakta olan eğitim çalışmaları, ziyaret edilecek şehirlerin valilik, emniyet, sosyal hizmetler, sivil toplum örgütleri, milli eğitim müdürlükleri gibi tüm kurumlarıyla ortaklaşa gerçekleştirilecek.

Neden “İnsan Hakları Treni”?

2008’de 60. yılını kutlayan Hürriyet Gazetesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin de 60. yıldönümü olması tesadüfünden yola çıkarak, “İnsan Hakları Treni” başlığı altında önemli bir sosyal sorumluluk projesini TCDD işbirliği ile hayata geçirdi.

Bu proje kapsamında “Hürriyet Hakkımızdır Treni”, Kars’tan Edirne’ye uzanan ilk yolculuğunu 1 Temmuz–15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdi.

“Hürriyet Hakkımızdır-Tren Özgürlüktür” Treni ikinci kez Türkiye yollarında...