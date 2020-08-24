Son günlerde yazdığı yazıları gözden geçirdiğini söyleyerek kendisini eleştiren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Benim bir an önce üslup eksenimi değiştirmemin vakti geldi de geçiyor gibi" dedi.

Hakan, yazıları için, "Hep bir yukarıdan konuşmaca, hep bir 'İşte bunlar sınıfın birincileri' türü listelemece, hep bir öğreten adam edası takınmaca" eleştirisi getirdi. Hakan, "Ve yemin ederim kendimden bezdim, kendimden sıkıldım" dedi.

Hakan'ın bugünkü yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Son günlerdeki yazılarıma şöyle bir baktım:

Hep bir akıl vermece... Hep bir yukarıdan konuşmaca... Hep bir “İşte bunlar sınıfın birincileri” türü listelemece... Hep bir “Şöyle sevineceksiniz, şöyle sevinmeyeceksiniz” türü yol yordam göstermece... Hep bir öğreten adam edası takınmaca... Okudukça... “Benim mi Allah’ım bu tatsız, bu didaktik, bu buyurgan üslup” dedim. Ve yemin ederim kendimden bezdim, kendimden sıkıldım.

Benim bir an önce üslup eksenimi değiştirmemin vakti geldi de geçiyor gibi...

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