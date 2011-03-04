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Yaşam

Hürriyet gazetesinde neler oluyor?

Hürriyet Gazetesi uzun yıllardır bünyesinde köşe yazarlığı yapan 5 isimle ilgili radikal bir karar aldı.

04 Mart 2011 02:00

T24 - Hürriyet Gazetesi uzun yıllardır bünyesinde köşe yazarlığı yapan 5 isimle ilgili radikal bir karar aldı. Gazetede aynı zamanda yazıişleri müdürlüğü görevini yürüten Tufan Türenç'in köşe yazılarına son verilirken, Özdemir İnce, Cüneyt Ülsever, Hadi Uluengin ve Rahmi Turan'ın ise haftalık yazı sayıları bire indirildi. 

Hürriyet'te 5 yazara tırpan!

Beş gazeteci hakkındaki karar, Enis Berberoğlu yönetimindeki Hürriyet Gazetesi'nin yayın politikasında anlamlı bir değişiklik olarak yorumlandı. Berberoğlu'nun bu isimleri başından beri istemediği dedikoduları dolaşıyordu.


Tufan Türenç:  İşin mutfağında olacağım

Bu arada Medyatava'ya bir açıklama yapan Tufan Türenç, "Seçim süreciyle birlikte yazı işlerinde yoğun bir döneme giriyoruz. Enis Berberoğlu bu dönemde yazı işlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmemi istedi. Bu yüzden bir süre yazı yazmayıp, sadece işin mutfağında olacağım. Bunun altında başka bir neden aranmaması gerekiyor" dedi.

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