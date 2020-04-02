Hürriyet gazetesi başyazarı: Devletten sokağa çıkma yasağı ilan etmesini beklemek yerine biz kendimiz böyle bir yasak yürürlükteymiş gibi davranalım

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edilirken halkın üzerine de düşen görevler olduğunu belirtti. Müftüoğlu, "Devletten sokağa çıkma yasağı ilan etmesini beklemek yerine biz kendimiz böyle bir yasak yürürlükteymiş gibi davranalım" görüşünü savundu.

Yazısının sonunda okuyuculara 5 öneride bulunan Müftüoğlu, "Panik yok, tedbir var' kuralına harfiyen uyalım. Stres, korku, telaş kadar vurdumduymazlık ve aymazlığın da tehlikeli olduğunu unutmayalım. Medeni mesafeyi, yani en yakınınızdaki biriyle en az bir metre uzakta kalma meselesini ciddiye alalım. ok ciddi bir ihtiyaç olmadıkça evimizde kalalım. Mümkünse sadece manav/pazar, market ve eczanelerle sınırlayalım. Bu süreçlerde de eldiven değil, maske kullanalım." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, "Evde izolasyon ve sosyal mesafe kurallarını da ihmal etmeyelim. Evimizde taşıyıcı ya da hasta biri varsa koruyucu önlemleri maksimum seviyede tutalım, adeta adı konmamış bir ‘evde karantina’ya dönüştürelim. El yıkama meselesini el temizliği haline getirelim. El-yüz temasını minimuma indirelim. Devletten sokağa çıkma yasağı ilan etmesini beklemek yerine biz kendimiz böyle bir yasak yürürlükteymiş gibi davranalım ama bu arada evimizi huzurlu, keyifli, neşeli hoşgörülü ‘sosyal bir cennet’ yapmayı da unutmayalım. Bilelim ki her gecenin elbet bir sabahı vardır. O sabahı çabuklaştırmaksa bize bağlıdır." düşüncesini dile getirdi.

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