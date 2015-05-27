Hürriyet: Hükümet savcı Kiraz'ın fotoğrafının kullanılmamasını rica etti ama...

Hürriyet gazetesi, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "DHKP-C'li teröristlerce öldürülen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın başına tabanca tutulduğunu gösteren fotoğrafın kullanılmaması için Hürriyet’e ricada bulunduk ama yine de o fotoğrafı kullandılar" iddiasına yanıt veren bir açıklama yayımladı. "Başbakan’ın bir danışmanının o hadiseden sonra Ankara Temsilcimiz Deniz Zeyrek’i bu talebi iletmek üzere aradığı doğrudur" denilen açıklamada "Ancak bu telefon gazete baskıya girdikten bir hayli süre sonra, sabaha karşı 02.00’de açılmıştır. O esnada gazetemizin baskısı büyük ölçüde tamamlanmıştı" ifadeleri kullanıldı.

Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi'ye verilen idam kararı üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı’na idam' başlığına benim resmimi koyarak sıra sende demek istiyorlar" sözlerine de cevap verilen açıklamada, söz konusu başlığın Erdoğan'ın kendi konuşmasının başlığı olduğu belirtilerek,"Bu sözler haberin başlığında tırnak içinde kullanılmıştır. Erdoğan’ın ima ettiği husus Hürriyet editörlerinin aklının ucundan bile geçmemiştir" denildi.

Hürriyet'ten yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul’da SETA Vakfı’nda yaptığı bir konuşmada şu sözleri sarf etti:

“Benim resmimi koyuyor, altına da Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’ye istenen idam cezasını yüzde 52 ile seçilen Cumhurbaşkanı’na idam başlığıyla veriyor. Bu ne demektir? Bunu herkes anladı. Sıra sende demektir...”

Erdoğan’ın sözünü ettiği haber internet sitemizde 16 Mayıs Cumartesi günü yayımlanmıştır ve Cumhurbaşkanı’nın o gün yapmış olduğu “Yüzde 52 oy aldı, idam kararı verildi” şeklindeki açıklamasını aktarmaktadır. Bu sözler haberin başlığında tırnak içinde kullanılmıştır. Kendi açıklaması olduğu için başlığın hemen üstünde Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafına da yer verilmiştir. Erdoğan’ın ima ettiği husus Hürriyet editörlerinin aklının ucundan bile geçmemiştir.

Bir diğer nokta, Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun DHKP-C teröristleri tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Emin Kiraz’ın başına tabanca tutulduğunu gösteren fotoğrafın kullanılmaması için Hürriyet’e gece yarısı yaptıkları bir ricanın karşılıksız bırakıldığı iddiasıdır.

Başbakan’ın bir danışmanının o hadiseden sonra Ankara Temsilcimiz Deniz Zeyrek’i bu talebi iletmek üzere aradığı doğrudur. Ancak bu telefon gazete baskıya girdikten bir hayli süre sonra, sabaha karşı 02.00’de açılmıştır. O esnada gazetemizin baskısı büyük ölçüde tamamlanmıştı.

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