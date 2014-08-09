Hürriyet: Enis Berberoğlu kendi arzusuyla istifa etti, yorumlar asılsız

Eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu’nun istifasıyla ilgili Hürriyet’ten yapılan açıklamada, “Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, bugün kendi arzusuyla bu görevinden ayrılmıştır. Bazı internet sitelerinde arkadaşımızın ayrılışı hakkında bir dizi siyasi senaryonun üretildiği görülmektedir” denildi.

Açıklamada, “Enis Berberoğlu, herhangi bir siyasi anlam verilmemesi için bu kararını, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce açıklamayı tercih etmiştir. Onun bu hassasiyetine rağmen bazı internet sitelerinde yapılan asılsız yorumlar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereğini duyduk” ifadelerine yer verildi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu’nun istifasının perde arkasında, gazeteyi yaparken karşı karşıya kaldığı sınırlamalardan bunalmasının olduğu ve Berberoğlu’nun Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın gazetenin çalışanları önünde, “Yaptığın gazeteyi beğenmiyorum Enis” sözlerine de kırıldığı belirtilmişti.

Hürriyet İnternet’ten Enis Berberoğlu’nun istifasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, bugün kendi arzusuyla bu görevinden ayrılmıştır. Bazı internet sitelerinde arkadaşımızın ayrılışı hakkında bir dizi siyasi senaryonun üretildiği görülmektedir.

Enis Berberoğlu, herhangi bir siyasi anlam verilmemesi için bu kararını, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce açıklamayı tercih etmiştir. Onun bu hassasiyetine rağmen bazı internet sitelerinde yapılan asılsız yorumlar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereğini duyduk.

Sevgili okuyucularımıza duyurulur.

2009’dan beri görevdeydi

Daha önce Hürriyet’in ekonomi yazarlığını ve Ankara Temsilciliği görevini yapan Berberoğlu, Ertuğrul Özkök’ün yaklaşık 20 yıl oturduğu Genel Yayın Yönetmenliği görevini 2009’da devralmıştı.